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Siyaset Hangi batılı ülke DEM ile demleniyor? Yabancı vakıfların siyaseti dizaynı!
Siyaset

Hangi batılı ülke DEM ile demleniyor? Yabancı vakıfların siyaseti dizaynı!

Yeniakit Publisher
2024-02-03 16:55:00 -
Hangi batılı ülke DEM ile demleniyor? Yabancı vakıfların siyaseti dizaynı!

31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, özellikle İstanbul’da ilginç gelişmeler yaşanıyor. SuperHaber’in güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgiler göre, batılı bir ülkenin İstanbul başkonsolosluğundan bir heyet, Demokrasi ve Eşitlik Partisi (DEM), yetkililerini ziyaret etti. Geçtiğimiz günlerde Conrad Otel’de yapılan görüşmede, yabancı heyetin DEM’den İstanbul’da İBB adayı çıkartmamasını istediği iddia edildi.

Türkiye, ülkeyi 5 yıl boyunca yerel yönetimde yönetecek belediye başkanları ve meclis üyelerini seçmek için, 31 Mart’ta yapılacsk seçimlere hazırlanıyor.

İSTANBUL’DA Kİ SEÇİM BÜTÜN PARTİLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

İstanbul’da özellikle İBB Başkanlığı seçimi, tüm partiler için büyük önem taşıyor. CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yönetiminde yönetilen İBB’de ve aday seçiminde büyük sıkıntılar yaşandığı biliniyor. İmamoğlu’nun garanti görülen ilçelere, kendi bürokratlarını atama yöntemi ile CHP’ye dayatması, partide büyük sorunların yaşanmasına neden oluyor. İstanbul İBB Başkanlığı adaylığı için, AK Parti Murat Kurum’u gösterirken, İYİ Parti ise Buğra Kavuncuyu aday gösterdi. Yerel seçimler öncesi Millet Ittifakı’nda ki çatlak sonrası, kısa adı DEM olan, Demokrasi ve Eşitlik Partisi’de aday çıkarmaya karar verdiğini açıklamıştı. DEM’in İstanbul İBB için, cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ı aday göstereceği medya haberlerine yansımıştı.

BATILI BİR ÜLKENİN BAŞKONSOLOSLUK HEYETİ DEM İLE İSTANBUL İÇİN GÖRÜŞTÜ!

Öte yandan, Yine 31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, özellikle İstanbul’da ilginç gelişmeler yaşanıyor. SuperHaber’in güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgiler göre, batılı bir ülkenin İstanbul başkonsoluğundan bir heyet, Demokrasi ve Eşitlik Partisi (DEM), yetkilileri ile görüştü. Geçtiğimiz günlerde Conrad Otel’de yapılan ziyarette, yabancı heyetin DEM’den İstanbul’da İBB adayı çıkartmamasını istediği iddia edildi. Batılı ülkenin başkonsolosluk yetkililerinden gelen istek üzerine görüşen DEM yetkililerinin ise, aday çıkarmama isteğine ne cevap verdikleri siyasi kulislerde merak konusu oldu.

İMAMOĞLU LONDRA’DA CHATHAM HOUSE’U ZİYARET ETMİŞTİ

Bu arada, batılı bir ülkenin DEM Partisi yetkilileri ile görüşmesi, geçmişte Ekrem İmamoğlu’nun Londra’da Chatham House adıyla da bilinen Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü ziyareti ve yine İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi ile görülmesini hatırlattığı gündeme geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 yılında bir dizi ziyaretler için Londra’ya gitti. İmamoğlu sabah saatlerinde Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın'ı ziyaret etti, ardından Chatham House adıyla da bilinen Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde enstitünün başkan yardımcısı Sir Simon Fraser ve ekibiyle bir araya gelmişti.

ENSTİTÜ 2010'DA ABDULLAH GÜL'E ÖDÜL VERMİŞTİ

Emperyalist sistemin “ortak akıl” oluşturma sürecindeki prestij kuruluşu olarak bilinen “düşünce kuruşu” Chatham House’da ki görüşmede, İmamoğlu’nun İngiltere - Türkiye ve Londra - İstanbul, İstanbul - Chatham House ilişkilerini ele aldığı belirtilmişti. Görüşmeye İngiltere İstanbul Başkonsolosu Judith Slater de katılmış ve İmamoğlu burada Reuters haber ajansına da bir mülakat vermişti. Koç Holding’in kurumsal ortağı ve Türkiye Projesi’nin ana destekçisi olduğu Londra merkezli Chatham House, dünyanın en etkili düşünce kuruluşları arasında yeralıyor.
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İMAMOĞLU BALIKÇIDA İNGİLİZ BÜYÜKELÇİ İLE BULUŞMUŞTU

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da 2022 yılı Ocak ayında, yolların kardan kapandığı gece İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi’yle balıkçıda çekilen fotoğrafı da büyük tartışma yaratmıştı. İmamoğlu’nun balıkçıda ki fotoğrafı sosyal medyada yayılınca, önce “eski bir fotoğraf” açıklaması yapılmıştı. Ancak fotoğrafın yeni çekildiği ortaya çıkınca İmamoğlu “Bir saatlik yemek molasıydı.” dedi. İmamoğlu buluşmayı “25 gün önceden planlanmıştı” diyerek geçiştirmişti.

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