Bankalar adeta promosyon yarısına girdi. Bu sebeple emekli aylığı alan vatandaşlar maaşlarını ne zaman taşıyabileceklerini, ne kadarlık bir ödeme alacaklarını araştırıyor. Peki, 3.promosyon dönemi ne zaman?

Hangi bankalar promosyon veriyor? Kimler promosyon alabilir?

Promosyon konusunda ilk karar 2017 yılında alınmıştı. Bu tarihten sonra emekli vatandaşlar ya da dul ve yetim aylığı alanlar maaşlarını taşımaları halinde promosyon almaya başladı. Promosyon anlaşmaları 3 yıl için yapılıyor. İlk promosyon uygulaması 2017 yılında, ikincisi ise 2020 yılının şubat-mart ayında yapıldı. Bir sonraki promosyon süreci 2023 yılının şubat-mart aylarında yaşanacak.

Vatandaşlar maaşlarını bir başka bankaya taşıdıklarında üç yıllık anlaşma yapıyorlar ve bunun karşılığında promosyon alıyorlar. Bazı vatandaşlar ise promosyon süreçleri dolmasına rağmen aynı bankada kalabiliyor. Yine söz konusu vatandaşlar maaşlarını taşımadıkları için promosyon alabiliyor. İlk kez emekli, dul ya da yetim aylığı alanlar ise 2023 yılının şubat-mart aylarını beklemek durumunda değil. İlk maaşlarını alanlar arzu ettiklerinde promosyon sebebiyle farklı bir bankaya geçiş yapabilirler.

Ayrıca vatandaşlar maaşlarını taşımak için üç yıl beklemek zorunda değil. Arzu eden vatandaşlar fark ücretini ödeyip söz konusu bankayla anlaşmasını üç yıldan önce de tamamlayabiliyor. 2020'de imzalanan protokolde taban promosyon tutarı 1.500 liranın altındaki maaşlar için 500, 1.500-2.500 lira arası maaşlar için 625, 2.500 lira üstü için 750 lira olan belirlenmişti. Tavan fiyat ise bankadan bankaya farklılık gösteriyor.

Son zamanlarda pek çok kişi üç yıllık süreyi beklemeden maaşlarını taşıyor. 3.promosyon dönemi gelmeden pek çok banka yeni rakamlarını duyurdu.

Maaşını İş Bankası'ndan alan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 27 Haziran - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 5.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden yararlanıyor. 1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 3.500 TL, 1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 4.250 TL, 2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 5.000 TL ödeme yapılıyor.

Garanti BBVA, bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3 bin 500 TL, bin 500 TL-2 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 4 bin 250 TL, 2 bin 500 TL ve üstünde maaş alan emeklilere ise 5 bin TL nakit promosyon ödemesi yapıyor. Garanti BBVA ayrıca tüm müşterilerinin yararlanabildiği 'yakınını getir' kampanyasıyla maaşını taşımaya davet edilen her bir emekli yakını için 250 TL ilave ödeme yapıyor.

ING Türkiye, emekli maaşını ING’ye taşıyanlara 5 bin TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon sunuyor. Bankadan yapılana açıklamaya göre maaşını taşıyan emekliler, emekli arkadaşlarını ING’li yaptıkları takdirde kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda bin 250 TL’ye varan ek promosyon kazanabiliyor. Böylelikle emekliler toplamda 6 bin 250 TL’ye varan promosyon kazanma imkanı yakalıyor. Emekli maaşını söz konusu bankaya taşıyanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; bin 500 TL’ye kadar ise 3 bin 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arası ise 4 bin 250 TL ve 2 bin 500 TL ve üzeri ise 5 bin TL nakit promosyon almaya hak kazanıyor.

Akbank, SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 28 Temmuz 2022 - 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında Akbank’a taşıyanlara ve 3 yıl boyunca maaşınızı Akbank’tan almayı taahhüt edenlere 7.000 TL’ye varan promosyona ek olarak kampanya dönemi içerisinde, verilecek en az 2 OFÖ Talimatı karşılığında 250 TL ve ilk kez Axess veya Wings sahibi olacak SGK emeklilerinin, toplamda 1.250 TL ve üzeri harcamalarına 250 TL olmak üzere toplam 500 TL chip-para fırsatından yararlanabiliyor.

Denizbank, Emekli maaşını DenizBank’tan 3 yıl süre ile alma taahhüdü veren emeklilere 1750 TL’ye varan nakit promosyon veriliyor. Maaş tutar aralığı 0-1499 TL olanlara 675 TL, 1500 TL - 2 bin 500 TL arası maaş alanlar 850 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri maaş alanlar ise 1000 TL promosyon alabiliyor.

Ziraat Bankası, SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'na taşıyan müşterilere; 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL, 1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL, 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Halkbank; 1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.

Vakıfbank;1.500.-TL’ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500.- TL, 1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625.- TL, 2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750.- TL 3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

YapıKredi; 2 Ağustos 2022 – 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü verenlere 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir. Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 4.850 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 6.000 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.250 TL nakit promosyon ödenir. Ek Ödül Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 100 TL ek nakit ödül ödenir.