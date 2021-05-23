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Sağlık Hangi aşıyı yaptırmalıyım? BioNTech mi Sinovac mı?
Sağlık

Hangi aşıyı yaptırmalıyım? BioNTech mi Sinovac mı?

Hangi aşı daha iyi? Koronavirüs aşı sırası gelenler randevu almadan önce ‘Hangi aşıyı olmalıyım?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Önümüzdeki günlerde bu sorunun daha sık sorması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde aşı sevkiyatlarının hızlanması ve hızla toplumun büyük bölümünün aşılaması planlanıyor. Peki, hangi aşı daha güvenli?

Yeniakit Publisher
2021-05-23 18:21:00 -
Hangi aşıyı yaptırmalıyım? BioNTech mi Sinovac mı?

Türkiye aşılama oranına bakıldığında dünyada en çok aşı yapan 9. ülke durumunda. Önümüzdeki günlerde Sinovac, BioNTech ve Sputnik V aşılarıyla ilgili önemli sevkiyatlar bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, haziran ayında 20 yaş üstüne kadar aşı sırasının ineceğini belirtti. Hal böyle olunca vatandaşlar hangi aşıyı yaptırmanın daha doğru olduğunu araştırıyor. Peki, hangi aşıyı yaptırmam en iyisi?

Hangi aşıyı yaptırmalıyım? BioNTech mi Sinovac mı?

Türkiye’de şimdiye kadar yaklaşık 28 milyon doz aşı yapıldı. Aşılara bağlı ciddi bir sağlık sorunu ise bildirilmedi. Bu sebeple uzmanlar söz konusu üç aşının da güvenli ve etkili olduğunu, bulunan aşının olunması gerektiğini ifade ediyor.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, açıklama yaptı. Doç. Dr. Savaşçı, “Artık toplum eğitim görmek istiyor, restoranda yemek yemek istiyor, dolayısıyla bizim bu savaşı kazanacağımız tek unsur da aşılanmadır. Aşı ile ilgili olumsuz görüşler de var. Bu aşılar herhangi bir şekilde canlı aşılar değildir. Vücuda, genetik yapımıza zarar verecek etkileri yoktur” dedi. 

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