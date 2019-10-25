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Hangi akrabalar ile evlenilmez

Dinimizde evliliğin yeri oldukça önemlidir. Evlilik konusunda dikkat edilmesi gerekenler kadar, evlenilecek kişi konusunda da dikkat edilmelidir. Özellikle akraba evliliklerindeki yakınlık derecesi gözetilmelidir. Peki ama hangi akraba ile evlenilmelidir? Hangi akraba ile evlenilmez? Akraba evliliğindeki incelikler nelerdir? İşte detaylar...

25 Ekim 2019 Cuma 15:54
Hangi akrabalar ile evlenilmez

Dinimizde evliliğin yeri oldukça önemlidir. Evlilik konusunda dikkat edilmesi gerekenler kadar, evlenilecek kişi konusunda da dikkat edilmelidir. Özellikle akraba evliliklerindeki yakınlık derecesi gözetilmelidir. Peki ama hangi akraba ile evlenilmelidir? Hangi akraba ile evlenilmez? Akraba evliliğindeki incelikler nelerdir? İşte detaylar...

İslam dininde evlenilmesi caiz olmayan hısımlar âyet ve hadislerde sayılmış ve bunların dışında kalanlarla evlenmenin helal olduğu açıkça ifade edilmiştir.

 Anne, anne veya baba tarafından olan büyük anneler, kız, oğlan ve kızın çocukları yani torunlar, kız kardeş, kız ve erkek kardeşin kızları, hala, teyze, eşin annesi, kendisiyle birleşilen eşin başka kocasından olan kızı, oğlun eşi, evlilikleri devam ettiği sürece eşin kız kardeşi ile teyzesi ve halası,  puta, ateşe, yıldıza tapanlar, sütanne, sütkız kardeş, süt hala, süt teyze ve başkalarının nikâhında bulunan kadınlar. (Nisa, 4/23-24; Mevsılî, el-İhtiyâr, III, 43)

Nisa suresinin devamında “Bunların dışında kalanlarla ise evlenmek size helal kılınmıştır.”(Nisa 4/24) buyrulmuştur.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 15:54
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