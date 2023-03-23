  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Vali Gökmen Çiçek gönülleri fethetti

6'lı masadan İnce'ye siyasi rüşvet!

Abdullah Ağar'dan Milli Muharip Uçak'la ilgili flaş detayı açıkladı: Bir yol kazası olmazsa...

Alkolik utanmaz uçağı karıştırdı! Hostesin sözleri olayın bile önüne geçti

Deprem bölgesi için uyarı! Meteoroloji duyurdu

6'lı masanın genel başkanlarına HDP çağrısı

Duran Kalkan'dan yoldaşı Kılıçdaroğlu'na yeni mesaj: Erdoğan-Bahçeli yönetimi tez elden yıkılmazsa...

Türkiye'den dünyayı sallayacak bor karbür hamlesi! ABD satışını önümüzdeki 10 yıl boyunca kapattı

Bankada altını olanlar dikkat! Haluk Özdil 'Büyük bir rezalete sürüklendik' diyerek uyardı

Merkez Bankası rezervlerinde çok büyük artış sonrası bankacılık sektörünün mevduatı arttı! Milyar dolar...
Siyaset Hangi aday ne kadar imza topladı? YSK son durumu paylaştı
Siyaset

Hangi aday ne kadar imza topladı? YSK son durumu paylaştı

Yeniakit Publisher
2023-03-23 20:35:00 -
Hangi aday ne kadar imza topladı? YSK son durumu paylaştı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen adayların 100 bin imza süreci hakkında bilgileri paylaştı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen adayların 100 bin imza süreci hakkında bilgileri paylaştı.

YSK 100 bin imza toplaması gereken 11 adayın topladığı imzalar hakkında bilgi paylaşımı yaptı.

YSK’dan alınan bilgiye göre adayların topladığı oylar ise şu şekilde:

Muharrem İnce: 51 bin 367
Muhammed Ali Fatih Erbakan: 46 bin 725
Sinan Oğan: 25 bin 924
Doğu Perinçek: 11 bin 79,
Yakup Türkal: Bin 645
Erkan Trükten: 755
Tevfik Ahmet Özal: 567
İrfan Uzun: 319
Halil Murat Ünver: 211
Hilmi Özden: 151
Davut Turan: 68
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23