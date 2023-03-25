Hangi aday kaç imza topladı? 25 Mart Cumhurbaşkanı aday imza sayısı!

25 Mart Cumhurbaşkanı aday imza sayısı gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Hangi aday kaç imza topladı? Muharrem İnce imza sayısı kaç? İlçe Seçim Kurullarına giden seçmenler verdikleri imzalarla Cumhurbaşkanı adaylarını destekliyor. Meclis’te partisi bulunmayan adayların 100 bin imzayı geçmesi gerekecek. Peki, Cumhurbaşkanı aday imza sayısı nasıl?

CUMHURBAŞKANI ADAY İMZA SAYISI!

24 Mart gün sonunda imza sürecinde son durum şu şekildeydi:

76.904 Muharrem İnce

69.079 Fatih Erbakan

39.313 Sinan Oğan

16.192 Doğu Perinçek

Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakına katılmasıyla Fatih Erbakan adaylıktan çekildi.

ADAYLARA İMZA NASIL VERİLİR?

Adaylık başvuru şartlarını sağlayanlar YSK tarafından ilan edilmiş ve seçmenler tarafından bağlı olunan ilçe seçim kurullarında imza verme işlemi 22 Mart’ta başlamıştı.

Teklif süresi 27 Mart 2023 Pazartesi saat 20.00'de sona erecek. Bu tarihler arasında 100 bin imzanın toplanması gerekecek.

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100 bin seçmen tarafından aday gösterilen kişiye, talebi halinde başvuru için ödediği 555 bin 980 lira iade edilecek. Adaylık için yeterli imzaya ulaşamayanların yatırdığı ücret ise Hazine'ye gelir olarak kaydedilecek.

Seçmenler, YSK'nin ilanında belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek.