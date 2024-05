Hande Fırat'tan dikkat çeken "İran" yazısı! Ankara’nın uzun gecesi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin vefat ettiği helikopter kazası gündemdeki yerini koruyor... Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, kazanın gerçekleştiği gece Ankara ile Tahran arasındaki teması anlattı. Reisi’nin helikopterinin nasıl bulunduğunu dile getiren Fırat, olayla ilgili kafalara takılan soruları da aktardı.

Hande Fırat’ın yazısı özetle şöyle:

"Bölge bu kez İran’ın Cumhurbaşkanı Reisi’nin soru işaretleri ile dolu helikopter kazasıyla hayatını kaybetmesiyle şok yaşadı.

Şok diyorum çünkü komplo teorilerini dışarıda bıraksanız bile baştan sona yanlışlarla dolu bir ziyaret aracı ve yolu seçiliyor. Neden mi? Ayrıntılara yazının ilerleyen bölümlerinde gireceğim. Yaklaşık 600 km’lik bir yol. Nedense 600 km’lik yol için uçak değil, helikopter tercih ediliyor. Bu tercihin nedeni tamamen anlaşılmaz durumda.

DEVRİM MUHAFIZLARI VE İRAN İSTİHBARAT ÖRGÜTÜ ANKARA’YI ARADI

Azerbaycan dönüş yolundaki İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan’ın bulunduğu helikopter, yanlarında heyetin diğer üyelerini taşıyan iki ayrı helikopterle birlikte yola çıkıyor. Sonrası simsiyah bir boşluk. Reisi’nin helikopterinden ses seda çıkmıyor, sinyal yok. Yok çünkü helikopterde uluslararası sinyal sistemi bulunmuyor.

Sonra olanları şöyle sıralayabiliriz:

- Devrim Muhafızları ve İran İstihbarat Örgütü Ankara’yı arıyor.

- Ankara tüm kurumlarıyla harekete geçiyor.

- İran önce gece görüşlü helikopter talebinde bulunuyor. Ankara ise sadece helikopter değil, kurtarma timinden elinde bulunan her türlü araç gerece kadar her türlü hazırlığı yapıyor.

- Ankara bölgedeki hava durumuna bakıyor, helikopterin uçması neredeyse imkânsız.

İRAN BÖLGESİNE SİLAHSIZ İHA İSTİYOR

- Ankara İran’a hava durumu ile ilgili bilgi veriyor. Akıncı’nın gönderilmesinin daha sağlıklı olacağı anlatılıyor.

- Bu arada İran bölgeye silahsız Akıncı girmesini istiyor.

- Silahsız Akıncı kazanın ardından 23.30’da Batman’dan kalktı. 00.45’te kaza bölgesindeydi. 02.36’da ise enkazı buldu.

- Akıncı Türkiye’ye 6.45’te döndü.

AKINCI’NIN HER ANI İRAN İLE PAYLAŞILDI

- Süreçte tüm bilgiler an be an İran ile paylaşıldı.

- Ankara’nın organizasyon kabiliyeti ve kurumlar arası işbirlği ise çok önemliydi. (...)"