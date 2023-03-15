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Medya Hande Fırat'tan büyük terbiyesizlik! Buyrun, buradan yakın! Bu nasıl iş yahu
Medya

Hande Fırat'tan büyük terbiyesizlik! Buyrun, buradan yakın! Bu nasıl iş yahu

Ameliyat olarak cinsiyet değiştiren sapkın Selin Ciğerci'nin Konya'da güzellik salonu açacağını öğrenen duyarlı vatandaşlar, protesto gösterisi düzenlemişti. Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, söz konusu protestodan rahatsız oldu.

Yeniakit Publisher
2023-03-15 11:42:00 -
Hande Fırat'tan büyük terbiyesizlik! Buyrun, buradan yakın! Bu nasıl iş yahu

Kendi kozmetik markasını kuran ve adına ait güzellik merkezleri açan Selin Ciğerci, son olarak Konya'da açılış yapacağını duyurmuştu.

Ameliyat olarak cinsiyet değiştiren sapkın Ciğerci'ye duyarlı Konyalılar tepki gösterip protesto haklarını kullanmıştı. 

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat ise söz konusu protestodan rahatsız oldu. 

Basit bir "protesto gösterisi"ni "linç girişimi" olarak nitelendirerek büyük bir çarpıtmaya imza atan Fırat, "Selin Ciğerci’ye yapılan linç girişimini kınıyorum. Linç etmeye kalkmak kabul edilebilir bir durum değildir" dedi.  
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Yorumlar

Vatansever

Handeninde görüntüde cinsi bozuk .bu tür şeyler Zaten bu ülke ne zaman bu pisliklerden kurtulursa işte o zaman aslına rücu eder vede düzlüğe çıkar

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