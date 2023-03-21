Hande Fırat'tan bomba "Erdoğan" iddiası! "Ankara kulislerinde bu konuşuluyor" deyip duyurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Cumhur İttifakı’nın temel amacının cumhurbaşkanı seçimlerini ilk turda kazanmak olduğunu söylerken, "Ankara kulislerinde Erdoğan’ın önemli siyasi ve ekonomik hamleler yapacağı konuşuluyor" dedi.

Fırat, yazısında şunları kaydetti:

"Ancak, çıkan adaylar ve ortaya koydukları iddialar, diğer yanda ilk kez oy verecek olan genç seçmenin tercihi, ekonominin etkisi ile ikinci tur ihtimalini de göz önünde bulundurmak gerekir.

Siyasette çarşı şu an için karıştı. Partilerin ve liderlerin topluma vaat edecekleri, başta ekonomi olmak üzere her alandaki politikaları, hatta kimlerle yol yürüyecekleri önem kazanacak.

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Vatandaş sandığa gitmeden, cumhurbaşkanı adayları ile kabinesini önceden öğrenmek isteyecektir. Bir nevi cumhurbaşkanı adayı ve A takımının görücüye çıkması gerekebilir.

Sadece bu değil; partiler, ittifaklar yaparken, ortak listeler hazırlarken zorlanacaktır. Bu zorlanma en çok Millet İttifakı’nda görülebilir."