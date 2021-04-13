Hande Fırat’ın sağlık durumu nasıl? Hande Fırat’ın gözünde hasar mı oluştu?

Gazeteci Hande Fırat evinde kaza geçirdi. Hastaneye kaldırılan Hande Fırat'ın iki gözünde de hasar meydana geldiği bildirildi. Medyaradar'ın haberine göre, Fırat'ın birbirine yapışan bulaşık makinesi parlatıcılarını ayırmaya çalışırken, parlatıcıların patlaması sonucu iki gözünde de hasar oluştu. Serum ve kortizon tedavisi uygulanan Hande Fırat'ın, doktorların tavsiyesi üzerine güneş gözlüğü ile antibiyotik kullandığı bildirildi. Yaralanan Fırat, bir süre hem CNN Türk ekranlarındaki Gece Görüşü programını sunamayacak hem de Hürriyet'teki köşesine ara verecek.

Hande Fırat kimdir?

10 Eylül 1974'te Ankara'da doğdu. Ankara Tevfik Fikret Lisesi’ni bitirdikten sonra, Ankara Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü’nden mezun oldu. Kanal D’de yaptığı stajla televizyonculuk hayatı başladı. Sırasıyla Kanal D, NTV ve BRT‘de çalıştı. 1999 yılının Kasım ayında da Başbakanlık Muhabiri olarak CNN TÜRK'te başladı. Fırat, CNN TÜRK Ankara Haber Müdürü görevinin ardından, 2011 yılında CNN TÜRK Ankara Temsilcisi görevine getirildi. 2014 yılında ise Kanal D’nin de Ankara Temsilciliğine getirilerek, Doğan TV Ankara Temsilciliğine atandı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme ile Altın Kelebek Ödüllerinde ''Yılın Medya Olayı'' ödülünü aldı. 5 Aralık 2017'de iş adamı Murat Özvardar ile evlendi. CNN Türk'te görevine devam ediyor.

Hande Fırat 15 Temmuz gecesi

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a FaceTime üzerinden canlı yayınla bağlanan CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat, bu yayınla tarihe geçmişti.