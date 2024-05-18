Hande Fırat açık açık sordu! Bakan Yusuf Tekin “Siz cemaatçi misiniz?” sorusuna bakın ne cevap verdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat’ın “Siz cemaatçi misiniz?” sorusuna, “Hayır değilim. Sosyal medyaya bakıyorum, beni bütün cemaatlere yazdılar. Benim geldiğim çizgi belli. Ben Milli Görüş geleneğinden geliyorum” diye yanıt verdi.

Hürriyet gazetesine ziyarette bulunan Bakan Tekin, Hande Fırat’ın “Siz cemaatçi misiniz?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Hayır değilim. Sosyal medyaya bakıyorum, beni bütün cemaatlere yazdılar. Benim geldiğim çizgi belli. Ben Milli Görüş geleneğinden geliyorum. Herkesin kaçtığı bir dönemde demokratik ve siyasi mücadele tarafında yer aldım. Erbakan Hoca’ya saygım sonsuz. Akademisyenliği seçmem onun sayesindedir.”

Bakan Tekin, Meclis’teki “tarikat ve cemaatlerle yapılan protokoller” açıklamasının da eksik yansıtıldığını belirterek, “Milletvekilleri, ‘Siz cemaatlere ve tarikatlara para aktarıyorsunuz’ dedi. Ben de ‘Bakın, sizin önünüzde bizim bütçemiz var. Bana bütçemizden bir kalem gösterin. Ayırmış mıyız? Hayır ayırmamışız. Nereden çıkardınız bunu?’ yanıtını verdim. Protokol yapıyorsunuz dediklerinde ise ‘Evet biz sivil toplum örgütleriyle protokol yapıyoruz. Ama yaptığımız protokollerin hiçbirinde kamu otoriterine yani bakanlığa mali külfet yükleyen hiçbir hüküm yok’ sözüyle yanıtladım” diye açıkladı.

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“Protokollerimiz gönüllük esasına dayanır. Milli eğitimin temel amaçları protokolün ana çerçevesidir” diyen Bakan Tekin, “Yasal düzenlemeler çerçevesinde protokol yapıyoruz. Ben hukuk devletinin sınırları içerisinde hareket eden birisiyim. Bizim devletimizde sivil toplum kavramını İçişleri Bakanlığımız tanımlıyor. Bunların mevzuatına göre kurulmuş yapılar sivil toplum örgütüdür. Ben STK’larla protokol imzalıyorum. Benim için bağlayıcı olan legal-hukuki sınırlar içerisinde faaliyet yürüten bir sivil toplum örgütü müdür? Değil midir? 4 bin civarında bizim protokolümüz var. Bana yarın devlet derse ki ‘bu STK değildir, ben bununla ilgili karar aldım’ biz onunla protokol imzalamayız artık. Hukuken de imzalayamayız” diye konuştu.

“Derneğin onayını İçişleri Bakanlığı veriyor, onun güvenlik araştırmasını yapar, denetler. Vakıflarla ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü bütün vakıfları rutin olarak denetler. Hukuka aykırı bir eylemi varsa kayyum atar, ceza verir. Bu süreç işlerse ben de protokolümü iptal ederim” diyen Bakan Tekin, “Protokollerin içerisinde TOBB, Futbol Federasyonu, Voleybol Federasyonu gibi birçok yapı var. Mesela yaptığımız protokollerden bir tanesiyle deprem bölgesindeki okullara kütüphane yapılıyor” ifadelerini kullandı.