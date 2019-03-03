Hamzabeyli’de taşkın riski ortadan kaldırıldı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Hamzabeyli Mahallesinde dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde başlattığı dere temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Şehzadeler İlçesi’ne bağlı Hamzabeyli Mahallesinden geçen derede temizlik çalışması gerçekleştirdi. MASKİ ekiplerinin tamamladığı çalışma sayesinde dere yatakları içinde suyun akışını engelleyen yabancı bitkiler uzaklaştırılarak olası su taşkını ortadan kaldırdı.

Hamzabeyli Mahalle Muhtarı Mustafa Aydemir, “Mahallemizin yakınından geçen derede zaman içinde oluşan pislikler suyun akışı engellenmişti. Aşırı yağışlarda ise bazı kısımlarda da toprak aşınması yüzünden taşkın meydana geliyordu. MASKİ ekipleri deremizi temizleyip gerekli olan yerlerde de dolgu çalışması yaptı. Büyükşehir ve MASKİ bizim için gece gündüz çalışıyor. Hizmetlerden gerçekten çok memnunuz. Cengiz Başkanımızla yeni dönemde de beraber yürümek istiyoruz. Desteğimizi her zaman göstereceğiz. Cengiz Başkan efsanesini yaşatacağız. Hizmetlerden dolayı emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Başkanımıza selamlarımızı gönderiyoruz” dedi.