  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Hamza Hamzaoğlu için sürpriz iddia
Spor

Hamza Hamzaoğlu için sürpriz iddia

Çaykur Rizespor'un yollarını ayırdığı teknik direktör Hamza Hamzaoğlu için önemli bir iddia gündeme geldi. 1. Lig ekiplerinde Eyüpspor'un Hamza Hamzaoğlu ile görüşmelere başladığı öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 20:02:00 -
Hamza Hamzaoğlu için sürpriz iddia

Geçtiğimiz günlerde Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrılmıştı. Hamza Hamzaoğlu için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Hürriyet'in haberine göre; Zafer Turan ile yollarını ayıran 1. Lig takımı Eyüpspor'da yeni hoca için harekete geçildi. Eyüpspor'da geçtiğimiz günlerde Çaykur Rizespor ile yolları ayrılan Hamza Hamzaoğlu ile görüşmelere başlandı.

Hamza Hamzaoğlu, 2009-2010 sezonunda da Eyüpspor'u çalıştırmıştı. 51 yaşındaki teknik adam daha önceden Galatasaray, Kayserispor, Bursaspor, Antalyaspor, BB Erzurumspor, Gençlerbirliği ve Yeni Malatyaspor'da da görev almıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay