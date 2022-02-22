Hamza Hamzaoğlu için sürpriz iddia

Geçtiğimiz günlerde Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrılmıştı. Hamza Hamzaoğlu için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Hürriyet'in haberine göre; Zafer Turan ile yollarını ayıran 1. Lig takımı Eyüpspor'da yeni hoca için harekete geçildi. Eyüpspor'da geçtiğimiz günlerde Çaykur Rizespor ile yolları ayrılan Hamza Hamzaoğlu ile görüşmelere başlandı.

Hamza Hamzaoğlu, 2009-2010 sezonunda da Eyüpspor'u çalıştırmıştı. 51 yaşındaki teknik adam daha önceden Galatasaray, Kayserispor, Bursaspor, Antalyaspor, BB Erzurumspor, Gençlerbirliği ve Yeni Malatyaspor'da da görev almıştı.