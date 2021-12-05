Hamza Hamzaoğlu: Her türlü riski aldım

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 4-0 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, yaptıkları hamlelerde başarı sağlayamadıklarını ve bu nedenle farklı mağlup olduklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Hamzaoğlu, farklı mağlup olmaktan üzüntü duyduklarını belirtti.

Fenerbahçe'nin daha iyi ve üstün oynadığını aktaran Hamza Hamzaoğlu, "Hak ettiği bir galibiyet aldı. Topa sahip oldular ve etkili hücum ettiler. Bizim hücum yapmamıza engel oldular. Savunmada açıklar verdik. Farklı mağlup olduk. Hatamız oldu, belki erken hamle yaptık. 1-0'ı devam ettirip sonra hamle yapabilirdik. İkinci yarıda oyunu değiştirmek istedik. Rakip savunma öne gelmeye başlamıştı. Umar ile arka tarafları kullanmayı düşündük ancak pasları ve koşuları yapamadık. Daha sonra 3 oyuncuyla hamle yapalım dedik ama bu kez de göbeği boşaltmış olduk. Rakip de bunu iyi kullandı. Bu maç birine yazılacaksa bana yazılır." şeklinde konuştu.

Deneyimli teknik adam, ligin en fazla gol yiyen takımı olduklarının hatırlatılması üzerine, "Sahaya çıkıyorsam ya yeneceğim ya da yenileceğim. Her türlü riski aldım. Bu maçın sorumlusu varsa bana yazılır. Belki 1-0'ı koruyabilirdim ama değişen bir şey olmazdı. Beklentilerime karşılık bulamadım." değerlendirmesinde bulundu.