  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Hamza Hamzaoğlu Eyüpspor'da
Spor

Hamza Hamzaoğlu Eyüpspor'da

TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor, Çaykur Rizespor'dan ayrılan Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 02:57:00 -
Hamza Hamzaoğlu Eyüpspor'da

Ligde şampiyonluk adaylarından olan Eyüpspor, Teknik Direktör Zafer Turan'la yollarını ayırırken deneyimli çalıştırıcı Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya vardı.

Eyüpspor, geçtiğimiz günlerde Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor ile yollarını ayıran Hamza Hamzaoğlu'nu takımın başına getirdi.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, sosyal medyadan Hamza Hamzaoğlu ile birlikte fotoğrafını paylaşarak, "Hamza Hamzaoğlu hocam Eyüpspor'umuza hayırlı olsun. Resmi imzalar yarın inşallah." açıklamasını yaptı.

İstanbul ekibi 24 haftada topladığı 42 puanla ligde 6. sırada yer alıyor.

10 yıl sonra yeniden 1. Lig'de

Hamza Hamzaoğlu 10 yıl sonra yeniden 1. Lig'de çalışacak.

Hamzaoğlu son olarak 2011-12 sezonunda Akhisarspor ile 1. Lig'de mücadele etmiş ve o sezon Süper Lig'e yükselmişlerdi.

2009-10 sezonunda ise Eyüpspor 2. Lig'de mücadele ederken Hamzaoğlu bir sezon İstanbul ekibinde görev yapmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay