Hamza Hamzaoğlu Eyüpspor'da

Ligde şampiyonluk adaylarından olan Eyüpspor, Teknik Direktör Zafer Turan'la yollarını ayırırken deneyimli çalıştırıcı Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya vardı.

Eyüpspor, geçtiğimiz günlerde Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor ile yollarını ayıran Hamza Hamzaoğlu'nu takımın başına getirdi.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, sosyal medyadan Hamza Hamzaoğlu ile birlikte fotoğrafını paylaşarak, "Hamza Hamzaoğlu hocam Eyüpspor'umuza hayırlı olsun. Resmi imzalar yarın inşallah." açıklamasını yaptı.

İstanbul ekibi 24 haftada topladığı 42 puanla ligde 6. sırada yer alıyor.

10 yıl sonra yeniden 1. Lig'de

Hamza Hamzaoğlu 10 yıl sonra yeniden 1. Lig'de çalışacak.

Hamzaoğlu son olarak 2011-12 sezonunda Akhisarspor ile 1. Lig'de mücadele etmiş ve o sezon Süper Lig'e yükselmişlerdi.

2009-10 sezonunda ise Eyüpspor 2. Lig'de mücadele ederken Hamzaoğlu bir sezon İstanbul ekibinde görev yapmıştı.