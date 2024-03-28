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Sosyal Medya Hamza Dağ'a oy vereceğini söyleyen TKP'li genci de hazmedemediler! Yalan kısa sürede ifşa oldu
Sosyal Medya

Hamza Dağ'a oy vereceğini söyleyen TKP'li genci de hazmedemediler! Yalan kısa sürede ifşa oldu

Yeniakit Publisher
2024-03-28 20:36:00 -

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'a, "Oyumu AK Parti'ye vereceğim" diyen TKP'li gencin aslında bir AK Partili olduğu yalanı öne sürüldü. Sosyal medya yalanı, Mustafa Tuğrul Turgut'un mesajıyla ifşa oldu.

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, saha çalışması yaparken TKP'li olduğunu söyleyen bir genç 'AK Parti'ye oy vereceğim' dedi.

Hamza Dağ ile Türkiye Komünist Partili (TKP) olduğunu söyleyen genç arasındaki diyalog gündem oldu. Hamza Dağ gencin sözlerine, "Vay be! TKP'li misin? Bu çok önemli bir şey ya. CHP’li çok duydum, DEM’li duydum, İYİ Parti'den oy vereceğim diyeni duydum ama TKP’li olup oy vereceğim diyeni de ilk defa duyuyorum" diye karşılık verdi.

Yalancılar devreye girdi!

Sosyal medyada bazı hesaplar AK Parti'li Dağ'a "Oyumu AK Parti'ye vereceğim" diyen TKP'li gencin AK Partili olduğu yalanını öne sürdü.

Yalanı Turgut ifşa etti!

Mustafa Tuğrul Turgut hakkındaki iddiaya sosyal medya hesabından cevap verdi. Videodaki kişinin kendisi olmadığını söyleyen Turgut, şu mesajı paylaştı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Videodaki kişi olmamı çok isterdiniz dimi? Size bir şey itiraf edeyim. Videodaki kişi ben değilim. Yalanınıza da ortaya çıkardığımıza göre çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edelim.

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