Hamza Dağ ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türkiye'nin engellere takılmayacağını, vatandaşına sahip çıkarak yoluna doludizgin devam edeceğini bildirdi.

Dağ, son dönemde ekonomide yaşanan gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Bu ülkede muhalefet ve malum ekonomist takımının, yıllarca 'üretim yok', 'saman ithal ediyoruz', 'üretmeden başaramayız', 'üretim üretim üretim' ezberlerini sayıklayıp durduklarını" kaydeden Dağ, "Bu kişiler şu anda yapılanları görmüyor mu? Görüyorlar, biliyorlar ama işlerine gelmiyor. İhracat rekorları nasıl kırılıyor? İmalat sanayi üretimindeki artışla, üreticimizin dış talebe yetişme yarışına girmesiyle kırılıyor." ifadesini kullandı.

Dağ, dünyada birçok ülke küçülürken, pandemiye rağmen Türkiye'nin büyüdüğünü belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çünkü Türkiye üretiyor. Ama işlerine gelmiyor. Savunma sanayiinde ve daha birçok alanda yerli üretim patlaması yaşandığını, tarihi gaz keşiflerinin yapıldığını, yenilenebilir enerjideki ilerlemeyi ve tüm bunların cari açığı kapatmaya başladığını. Biliyorlar. İşlerine gelmiyor. Aynı kişiler, önceki yıllarda alınan faiz yükseltme kararları için 'ülke tefecilere peşkeş çekilmesin', 'yüksek faiz tedavi etmez' diyorlardı. Şimdilerde faizin yükseltilmesi için yanıp tutuşuyorlar. Çünkü dertleri farklı.

Dertleri Türkiye olsaydı, sırf ülkemize yatırım gelmesin diye 'Türkiye'de can ve mal güvenliği yok' diyecek kadar alçalmazlar, yatırımcıları tehdit etmezlerdi. Dertleri Türkiye olsaydı terör örgütleriyle iş tutanlarla iş tutmaz, ülke bekasını kendi hırslarından önde tutarlardı. Vesayetin, terörün, pandeminin, doğal afetlerin peşine takıldıkları gibi şimdi de doların peşine takılıyorlar. Takılsınlar. Türkiye engellere takılmayacak, vatandaşına sahip çıkarak yoluna doludizgin devam edecek."