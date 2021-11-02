Hamza Dağ: CHP HDP’ye ilhak oldu

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ parti merkezinde basın mensupları ile bir araya gelerek, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Irak ve Suriye Tezkeresi’nde Millet İttifakı partilerinin fikir ayrılıklarına değinen Dağ, “Salı günü çok kritik bir olay yaşandı. Bugüne kadar AK Parti iktidarlarında da öncesinde de terörle mücadele kapsamında TSK’ya bir tezkere verilir. Bu tezkereye karşı duruşa göre bütün siyasi partilerin nerede yer aldıklarını çok net şekilde görürüz. Önceki oylamalarda ‘evet’ diyen CHP, bu oylamada ‘hayır’ diyerek kendisiyle çelişmiş, çok açık bir şekilde kendisini inkar etmiştir. Bu bir ittifak değildir, bu iltihaktır. Bu CHP-HDP ittifakı değil, CHP’nin HDP’ye iltihakıdır. CHP HDP’ye vagon olmuştur ve geçen haftaki bu ‘hayır’ oyuyla askıda CHP kampanyası başlamıştır, hayırlı olsun. CHP’yi kim nereye çekerse CHP oraya gitmeye hazırdır. HDP’nin Türkiye’nin tezkeresinde gayri milli bir duruş sergilediğini hepimiz biliyoruz. CHP, bu gayri milli duruşa payanda olmuştur, can suyu vermiştir. Bu olay CHP tarihine kara bir leke olarak geçecektir” ifadelerini kullandı.

FETÖ, DHKP-C’ye sessiz kalan CHP PKK'yı da sevindirdi

CHP’nin tutumunu eleştiren Dağ, “Yıllar sonra bugünler yaşandığında CHP bu anı, bu kararını açıklamada zorlanacaktır. CHP kuruluş ilkelerine, özüne, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurucu kadrosuna karşı tam bir yabancılaşma içindedir. CHP Kılıçdaroğlu idaresinde büyük bir değişim, başkalaşım, dönüşüm yaşamaktadır. Eminiz CHP’ye oy veren vatandaşlarımız bile yeni CHP’den rahatsızdır. FETÖ gibi DHKP-C gibi eli kanlı terör örgütlerine sessiz kalan CHP, tezkeredeki tutumuyla şimdi de PKK’yı sevindirmiştir. CHP’nin siyaseti, tam anlamıyla istismar siyasetidir. CHP bir yandan vatanını, devletini, bayrağını, milletini sevenlerin duygularını istismar etmekte öte yandan terör örgütlerini sevindirmektedir” şeklinde konuştu.

Erken seçim söz konusu değil

Erken seçim iddialarının gerçeği yansıtmadığının altını çizen Dağ, “Erken seçim konusunda çok net ifadeler kullandık. Biz zaten yapacağımız işleri, yapacağımız planlamayı 2023 Haziran’a göre yapıyoruz. Hiçbir şekilde gündemde böyle bir durum söz konusu değildir” dedi.

Türkiye krizlerden olumlu yönde ayrılmasını bildi

Salgının küresel ve ulusal ekonomileri derinden etkileyen bir süreç olduğuna dikkat çeken Dağ, şöyle devam etti: “ABD ve Avrupa başta olmak üzere hemen her ülke, yüksek enflasyon, üretim, büyüme, düşüşler ve tedarik sürecinde ciddi sorunlar yaşıyor. Zaman zaman küresel ekonomik krizler yaşandı. Türkiye bu krizlerden olumlu yönde ayrılmasını bildi. Bugün küresel ekonomik krize karşı Türkiye azami ölçüde tedbirini almıştır. Türkiye yeni rekorlara imza atmaktadır. Dar gelirli ekonomideki toparlanma geçmişte olduğu gibi işini bilen Türkiye’nin en iyi kadroları sayesinde olacaktır. ‘Yaparsa AK Parti yapar’ sloganını defalarca somut hale getirdik. Küresel dalgalanmalara karşı Türkiye’yi düze çıkaracak olan AK Parti olacak, hükümetimiz olacaktır.”

Özgeçmişle Cumhurbaşkanı adayı belirleyen bir CHP!

Kılıçdaroğlu’nun “Cumhurbaşkanı adayı” açıklamasına vurgu yapan Dağ, “CHP Genel başkanı bir röportaj verdi. Özgeçmişle cumhurbaşkanı adayı belirlediklerini söyledi. CHP’nin vizyonu bu kadar. Geçmişte sadece rütbeler arasından seçim yapan CHP, özgeçmişler arasından aday aramaya başlamıştır. Böylece bir kere daha ifşa olmuştur. CHP, cumhurbaşkanı seçmek değil atamak istemektedir” görüşünü dile getirdi.