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Kadın - Aile Hamur açmasını bilmeyenlere merdane baklavası tarifi! Kolay baklava merdane yardımıyla çok basit
Kadın - Aile

Hamur açmasını bilmeyenlere merdane baklavası tarifi! Kolay baklava merdane yardımıyla çok basit

Merdane baklavası tarifini istediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. Çok kolay bir baklava tarifi.

Yeniakit Publisher
2022-05-08 10:19:00 - 2022-05-08 10:20:59
Hamur açmasını bilmeyenlere merdane baklavası tarifi! Kolay baklava merdane yardımıyla çok basit

Kolay Baklava Merdane Yardımıyla Çok Basit Tarifi İçin Malzemeler

  • 1 bardak süt
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 paket kabartma tozu
  • 4 bardak un
  • 2 yumurta
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • 1 yemek kaşığı limon suyu
  • 50 gr eritilmiş margarin veya tereyağı

İçi için;

  • 250 gr fındık veya ceviz

Açmak için;

  • 1 paket nişasta

Şerbet için;

  • 5 su bardağı su
  • 5 su bardağı şeker
  • Yarım limon suyu

Üzeri için;

  • 250 gr margarin
  • 1 su bardağı sıvı yağ

Kolay Baklava Merdane Yardımıyla Çok Basit Tarifi Nasıl Yapılır?

Önce sıvılar bir kaba alınır ,üzerine yavaş yavaş onu ilave edilir. Özlü bir hamur elde edilir, sonra hamurdan dört eşit parçaya ayrılır bu bezeler 10 dakika dinlendirilir. Dinlenen bezeler tek tek açılır ,üzerine bol bol nişasta konulur ,zarf şeklinde katlanır ,bir daha nişasta konulur zarf şeklinde tekrar katlanır. Her beze bu halde tek tek açılır ,üzerine bir bez örtülür, yine yarım saat kadar dinlendirilir. Dinlenen hamur tepsi büyüklüğünde açılır ,aralarına fındık veya ceviz içi konulur istenilen şekilde kesilir eritilmiş margarin ılık olacak şekilde çok sıcak olmayacak hamurun üzerine eşit yayılır ve 1 bardak sıvı yağda üzerine gezdirilir, bu şekilde yağ iyice içini çekene kadar yarım saat bekletilir . 170°’de fırında tam kızarana kadar pişirilir, bu arada şerbet yapılır ,şerbet ılık tatlı ılık olacak şekilde üzerine gezdirilir. Şerbet çekince servis edilir afiyet olsun.

Zencefilli limonlu su ve zencefilli limonlu çay tarifi

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