1 Eylül itibariyle balık sezonu açıldı. Balık alışverişi yapacak olanlar ise çarşıya, pazara gitmeden önce balık fiyatlarını araştırıyor. Peki, hamsinin kilosu ne kadar?

Hamsinin kilosu ne kadar oldu? Balık fiyatları ne zaman düşer?

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle İzmir'de balık fiyatlarında gerileme gözleniyor. Kemeraltı Çarşısı'nda balıkçıların yoğunlaştığı Havra Sokağı'nda balıkçı tezgahlarında hareketlilik yaşanıyor. Yaz sezonu boyunca çiftliklerde yetiştirilen balıkların yoğunlukta olduğu tezgahlarda 1 Eylül'de sezonun başlamasıyla sardalya, hamsi, mezgit (tavuk balığı), gopez, palamut, kefal, uskumru, barbun gibi av balıkları da bolca yerini aldı.

Kilogram fiyatı 35 lira olan hamsi ve sardalyanın 1,5 kilogramı ise 50 liradan satışa sunuluyor. Tavuk balığı 50, barbun 80-100, çipura 90, levrek ise 90-100 lira olan kilogram fiyatlarıyla tezgahlarda yer buluyor. Palamudun tanesi ise 50 liradan satılıyor.

Bilindiği gibi balık fiyatları ilden ile değişiyor. Genellikle fark 5 ila 10 lira arasında değişiklik gösterebiliyor.

İstanbul Balık Hali fiyatları güncel:

Ürün Adı Birim En Düşük Fiyat En Yüksek Fiyat

Çipura Kilogram 70,00 TL 100,00 TL

Hamsi Kutu 650,00 TL 750,00 TL

İstavrit Kutu 400,00 TL 1450,00 TL

İthal Uskumru Kilogram 35,00 TL 40,00 TL

Kefal Kasa 80,00 TL 100,00 TL

Kolyoz Kutu 200,00 TL 400,00 TL

Levrek Kilogram 70,00 TL 130,00 TL

Lüfer (Akdeniz) Kilogram 100,00 TL 200,00 TL

Lüfer (Çanakkale) Adet 150,00 TL 200,00 TL

Norveç Somonu (İthal)Kilogram 140,00 TL 160,00 TL

Palamut (4'lü) Çift 160,00 TL 180,00 TL

Palamut (5'li) Çift 160,00 TL 180,00 TL

Palamut (7'li) Çift 130,00 TL 160,00 TL

Sardalye Kutu 200,00 TL 450,00 TL

SomonKilogram 60,00 TL 70,00 TL

Vanoz Kasa 500,00 TL 600,00 TL