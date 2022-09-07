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Ekonomi Hamsinin kilosu ne kadar oldu? Balık fiyatları ne zaman düşer?
Ekonomi

Hamsinin kilosu ne kadar oldu? Balık fiyatları ne zaman düşer?

1 Eylül 2022 itibariyle balık av sezonu başladı. Tezgahlar balıklarla dolup taşmaya başladı. Her yıl olduğu gibi sezonun ilk günlerinde balık fiyatları yüksek seyrediyor. Balık bollaştıkça fiyatlarında da inmesi bekleniyor. Peki, balık fiyatları düştü mü? Hamsinin kilosu ne kadar? Palamut tane ne kadar? 7 Eylül Çarşamba güncel balık fiyatları:

Yeniakit Publisher
2022-09-07 12:07:00 -
Hamsinin kilosu ne kadar oldu? Balık fiyatları ne zaman düşer?

1 Eylül itibariyle balık sezonu açıldı. Balık alışverişi yapacak olanlar ise çarşıya, pazara gitmeden önce balık fiyatlarını araştırıyor. Peki, hamsinin kilosu ne kadar?

Hamsinin kilosu ne kadar oldu? Balık fiyatları ne zaman düşer?

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle İzmir'de balık fiyatlarında gerileme gözleniyor. Kemeraltı Çarşısı'nda balıkçıların yoğunlaştığı Havra Sokağı'nda balıkçı tezgahlarında hareketlilik yaşanıyor. Yaz sezonu boyunca çiftliklerde yetiştirilen balıkların yoğunlukta olduğu tezgahlarda 1 Eylül'de sezonun başlamasıyla sardalya, hamsi, mezgit (tavuk balığı), gopez, palamut, kefal, uskumru, barbun gibi av balıkları da bolca yerini aldı.

Kilogram fiyatı 35 lira olan hamsi ve sardalyanın 1,5 kilogramı ise 50 liradan satışa sunuluyor. Tavuk balığı 50, barbun 80-100, çipura 90, levrek ise 90-100 lira olan kilogram fiyatlarıyla tezgahlarda yer buluyor. Palamudun tanesi ise 50 liradan satılıyor.

Bilindiği gibi balık fiyatları ilden ile değişiyor. Genellikle  fark 5 ila 10 lira arasında değişiklik gösterebiliyor.

İstanbul Balık Hali fiyatları güncel:

Ürün Adı             Birim                     En Düşük Fiyat                  En Yüksek Fiyat

Çipura                   Kilogram              70,00 TL                               100,00 TL

Hamsi                   Kutu                      650,00 TL                             750,00 TL

İstavrit                  Kutu                      400,00 TL                             1450,00 TL

İthal Uskumru   Kilogram              35,00 TL                               40,00 TL

Kefal                     Kasa                      80,00 TL                               100,00 TL

Kolyoz                  Kutu                      200,00 TL                             400,00 TL

Levrek                  Kilogram              70,00 TL                               130,00 TL

Lüfer (Akdeniz)                Kilogram              100,00 TL                             200,00 TL

Lüfer (Çanakkale)  Adet                               150,00 TL                             200,00 TL

Norveç Somonu (İthal)Kilogram              140,00 TL             160,00 TL

Palamut (4'lü)   Çift                         160,00 TL                             180,00 TL

Palamut (5'li)     Çift                         160,00 TL             180,00 TL

Palamut (7'li)     Çift                         130,00 TL             160,00 TL

Sardalye              Kutu                      200,00 TL             450,00 TL

SomonKilogram                              60,00 TL               70,00 TL

Vanoz   Kasa                      500,00 TL                             600,00 TL

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