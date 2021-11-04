  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Hamsinin kilosu ne kadar? İstanbul balık fiyatları güncel
Yaşam

Hamsinin kilosu ne kadar? İstanbul balık fiyatları güncel

Hamsi ne kadar oldu? 1 Eylül'de balık av yasağı sona erdi. Geride kalan sürede özellikle Karadeniz'de hamsi bolluğu yaşanıyor. Vatandaşlar İstanbul'da balığın kilosunun ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki, hamsi ne kadar oldu? Palamut adet ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-11-04 11:59:00 -
Hamsinin kilosu ne kadar? İstanbul balık fiyatları güncel

Balık sağlık için son derece önemlidir. Uzmanlar haftada en az üç gün balık tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. 1 Nisan-1 Eylül tarihlerinde her yıl balık av yasağı uygulanıyor. Yasağın bitmesiyle denizlerde balık bolluğu yaşandı. Peki, hamsi ne kadar oldu?

Hamsinin kilosu ne kadar? İstanbul balık fiyatları güncel

Karadeniz'de hamsinin kilosu 10 liraya kadar düştü. İstanbul'da ise hamsinin kilosu 15 ile 20 lira arasında değişen rakamlara satılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi su ürünleri hal fiyatları şöyle:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çin’de kritik gelişme! Pekin'e girişler yasaklandı
Dünya

Çin’de kritik gelişme! Pekin'e girişler yasaklandı

Çin’de yeni tip koronavirüsün Delta varyantını taşıyan yurt içi kaynaklı vakalar çok sayıda eyalet ve bölgeye yayıldı.

3 Kasım vaka sayısı açıklandı
Sağlık

3 Kasım vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığınca 3 Kasım koronavirüs verileri yayınlandı.

Joe Biden hangi partiye para gönderdi? Sarıgül'e flaş çağrı
Siyaset

Joe Biden hangi partiye para gönderdi? Sarıgül'e flaş çağrı

Milat Gazetesi Yazarı Serdar Arseven, Mustafa Sarıgül'ün ortaya attığı "Bir muhalefet partisi Biden'dan para aldı" iddiası için Sarıgül'e pa..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay