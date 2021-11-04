Balık sağlık için son derece önemlidir. Uzmanlar haftada en az üç gün balık tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. 1 Nisan-1 Eylül tarihlerinde her yıl balık av yasağı uygulanıyor. Yasağın bitmesiyle denizlerde balık bolluğu yaşandı. Peki, hamsi ne kadar oldu?

Hamsinin kilosu ne kadar? İstanbul balık fiyatları güncel

Karadeniz'de hamsinin kilosu 10 liraya kadar düştü. İstanbul'da ise hamsinin kilosu 15 ile 20 lira arasında değişen rakamlara satılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi su ürünleri hal fiyatları şöyle: