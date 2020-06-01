  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Hamsilos Koyu ziyarete açıldı

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Sinop’ta Hamsilos Koyu bugün itibarıyla ziyarete açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 14:34:04 -
Hamsilos Koyu ziyarete açıldı

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Sinop’ta Hamsilos Koyu bugün itibarıyla ziyarete açıldı.


Fiziksel mesafe kurallarına uygun şekilde ziyaretçi kabul ettiklerini belirten Doğa ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, ziyaretçi kabul edilecek olan Hamsilos’ta her türlü hijyen önlemlerini de aldıklarını kaydetti. Başyiğit konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Korona virüs sebebiyle alınan tedbirler gereği kararname ile koylarımız ziyaretlere kapalıydı. Şimdi yeni çıkan kararname ile bugün itibari ile tüm Türkiye’de ki tabiat parkları açıldı. Sinop’ta ise Hamsilos Koyumuz bugün itibarıyla hizmete açıldı. Gelecek olan vatandaşlarımız sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralına lütfen uysunlar. Gerekli uyarılar zaten yapılacak. Vatandaşlarımız lütfen uyarılara uysunlar. Mangal yapacak olan vatandaşlar için fiziksel mesafe kuralı çok önemli. Toplu oturma yerlerinde maskeler kullanılacak ve sosyal mesafeye uyulacak” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı