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Spor Hamsik'te gergin bekleyiş!
Spor

Hamsik'te gergin bekleyiş!

Slovakya'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Hırvatistan ile yaptığı karşılaşmanın 41. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Trabzonsporlu futbolcu Marek Hamsik'in arka adalesinde çekme olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 10:45:00 -
Hamsik'te gergin bekleyiş!

Slovakya'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Hırvatistan ile yaptığı karşılaşmanın 41. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Trabzonsporlu futbolcu Marek Hamsik'in arka adalesinde çekme olduğu bildirildi.

Bordo-mavili kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, milli takımda tedavisine başlanan oyuncunun, 14 Ekim Perşembe günü Trabzon'a dönmesinin ardından MR'ı çekilecek.

Yıldız oyuncunun Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı oynanacak önemli maçta forma giyip giyemeyeceği de çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak.

Hamsik, bu sezon Trabzonspor'un lig ve Avrupa'da oynadığı 12 karşılaşmanın tamamında forma giyip, bin 75 dakika görev aldı.

Karadeniz ekibinde Hamsik dışında Koita ve Abdulkadir Parmak'ın da sakatlıkları sürüyor.

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