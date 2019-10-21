Hamsiköy sütlacı nasıl yapılır? Hamsiköy sütlacı tarifi! Trabzon'un dillere destan Hamsiköy sütlacını evlerinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. İşte, merak ettiğiniz "Hamsiköy sütlacı nasıl yapılır?" sorusunun cevabı...

Trabzon'un dillere destan Hamsiköy sütlacını evlerinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. İşte, merak ettiğiniz "Hamsiköy sütlacı nasıl yapılır?" sorusunun cevabı... Hamsiköy sütlacı nasıl yapılır? Malzemeler: 1 litre süt

Yarım su bardağı pirinç

1,5 su bardağı su

1 su bardağı şeker

1 yemek kaşığı un

1 adet yumurta

1 paket vanilya

Yarım çay kaşığı tuz

Fındık Öncelikle sütü bir tencereye alıp kaynamaya bırakın. Süt kaynarken başka bir tencereye pirinç ve 1.5 su bardağı suyu ekleyip ocağa alın. İyice yumuşayan pirinçleri kaynayan süte ilave edin. Pirinçlerin ardından şekeri süte ilave edip kaynamaya bırakın. Süt kaynarken yumurtanın sarısını bir kaseye alın. Yumurta sarısının içerisine un ve tuzu alıp karıştırın. Hazırlanan karışımı süte ekleyip karıştırın. 10 dakika sonra ocağın altını kapatın. Ocaktan aldığınız sütlacın içerisine vanilyayı ekleyip karıştırın. Toprak kaselere sütlacı bölüştürün. Kaseleri fırın tepsisine yerleştirin. Kaselerin yarısına gelecek kadar tepsiye soğuk su doldurun. Sütlaçları fırına sürün. Sütlaçların üzeri kızarınca fırından çıkarın. Tatlı soğuduğunda bolca çekilmiş fındık ile süsleyip, servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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