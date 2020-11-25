Hamsikoli nasıl yapılır? | Hamsili ekmek nasıl yapılır?
Hamsikoli yanılışı | Karadeniz Bölgesi'nde çok sevilen bir tarif olan hamsikoliyi evlerinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. Peki, hamsikoli nasıl yapılır? | Hamsikoli tarifi | Hamsikoli için gerekli malzemeler
Hamsikoli tarifi | Karadeniz'e özgü tarifler arasında olan hamsikoli hem lezzi hem de besleyici yemeklerdendir. Peki, hamsikoli nasıl yapılır? Hamsili ekmek tarifi
Hamsikoli tarifi
Malzemeler:
- Yarım kilo hamsi
- 1 demet pazı
- 1 demet maydanoz
- 1 adet soğan
- 6-7 dal taze soğan
- 3 su bardağı mısır unu
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- Tuz
- Karabiber
- 1 su bardağı sıcak su
Hamsikoli nasıl yapılır?
Öncelikle hamsileri güzelce yıkayıp kılçıklarını çıkarın.
Hamsileri küçük küçük doğrayın.
Pazı, taze soğan, maydanoz ve soğanı güzelce yıkayıp küçük küçük doğrayın.
Soğanı tuzla ovun. Ardından soğanı yıkayın.
Hamsi, yeşillikler ve soğanı karıştırın.
Ardından karışıma mısır unu, tuz, karabiber, sıcak su ve zeytinyağını ekleyip karıştırın.
Bir kek kalıbını yağlayın ve harcı boşaltın.
Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında hamsikoliyi yaklaşık bir saat pişirin.
Afiyet olsun.