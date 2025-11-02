  • İSTANBUL
2 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi
Hamsi tava tarifi: Tek seferde nasıl olacak? Hamsi indirimi sonrası satışlarda oluşan yoğunluk var...
Kadın - Aile

Hamsi tava tarifi: Tek seferde nasıl olacak? Hamsi indirimi sonrası satışlarda oluşan yoğunluk var...

Yeniakit Publisher
Selma Savcı
Hamsi tava tarifi: Tek seferde nasıl olacak? Hamsi indirimi sonrası satışlarda oluşan yoğunluk var...

Hamsi indirimi sonrası satışlarda oluşan yoğunluk sonrası Hamsi tava tarifi nasıl yapılır merak edildi! Ayrıca kasım ayının yıldızı hamsi ile hamsi tava tarifi... Tek seferde hamsi nasıl pişirilir? Hamsinin besin değerini kaybetmemesi için pişirme yöntemi çok önemli. Besin değerini kaybetmeden nasıl pişirilir? Dışı kıtır içi sulu hamsi nasıl pişirilir? Hamsi tava tarifi ve püf noktaları.

Karadeniz'in vazgeçilmezi hamsiyi hazırlarken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Lezzetli ve sağlıklı bir hamsi tüketmek için bu aşamaları izleyin.

Hamsi Tava Tarifi İçin Malzemeler

1 kilo hamsi

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım su bardağı mısır unu

4 yemek kaşığı sıvı yağ

Hamsi Tava Tarifi İçin Malzemeler

  • 1 kilo hamsi
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Yarım su bardağı mısır unu
  • 4 yemek kaşığı sıvı yağ


Balıkların temizledikten sonra (kafasını koparıp, içini boşaltın) iyice yıkayalım ve suyunu süzelim.
Ardından uygun bir bir kaba koyarak tuz serpelim, elimizle karıştıralım.
Hamsileri, tabağa koyduğunuz mısır ununa güzelce bulayalım.
Tavaya sıvı yağı koyarak fırça yardımı ile her tarafına gelmesini sağlayalım.
Balıkları aynı yönde, sıkı bir şekilde dizerek daire oluşturalım ve tavamızı ocağa alarak yüksek ateşte 7-8 dakika pişmeye bırakalım. Balıklarınızı tavanıza göre tek seferde pişirebileceğiniz gibi 3 seferde porsiyonluk olarak da pişirebilirsiniz.
Balıkların alt kısmı kızardıktan sonra üzerine düz bir kapak kapatalım ve fazla yağını ayrı bir kaba süzdürelim.
Daha sonra balıklarımızın diğer yüzünü de çevirerek süzdürdüğümüz yağı tekrar üzerine gezdirelim ve kızarmaya bırakalım.
Balıklarımızın her iki yüzeyi kızardığında servis tabağına alalım. Afiyet olsun..

