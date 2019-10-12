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Hamsi ne kadar 2019? Ekim ayı balık fiyatları

Havaların yavaş yavaş serinlemeye başlamasıyla birlikte balık oranında artış yaşandı. Balıkta yaşanan bolluk ise fiyatların düşmesine yol açtı. İşte, merak ettiğiniz “Ekim ayı balık fiyatları”…

12 Ekim 2019 Cumartesi 10:03
Hamsi ne kadar 2019? Ekim ayı balık fiyatları

Havaların yavaş yavaş serinlemeye başlamasıyla birlikte balık oranında artış yaşandı. Balıkta yaşanan bolluk ise fiyatların düşmesine yol açtı. İşte, merak ettiğiniz “Ekim ayı balık fiyatları”…

1 Eylül 2019 itibariyle balık av yasağı sona erdi. Balık sezonunu açılmasıyla birlikte balıkseverler tezgahlara akın etti. Sezonun açılmasıyla birlikte hamsinin kilosu 35 liradan satıldı. Ancak havaların yavaş yavaş soğumasıyla birlikte balıkta bolluk yaşandı. Bu durum ise balık fiyatlarına önemli ölçüde yansıdı.

Hamsi ne kadar 2019?

Karadeniz’de hamsi fiyatı 30 liradan 10 liraya kadar düştü. İstanbul’da ise hamsinin kilosu 15 liradan satılıyor. Yıllarını balıkçığa vermiş olanlar ise bu rakamların önümüzdeki aydan itibaren daha da aşağılara ineceğini belirtiyor.

Ekim ayı balık fiyatları

halfiyatlari.ibb.gov.tr'den alınan günlük rakamlara göre balık fiyatları; 

Çipura kilo fiyatı 22,00 TL

Hamsi kutu fiyatı 250,00-270 TL arasında

Hamsi (Ege) kutu fiyatı 40,00-60,00 TL arasında

Hamsi (Karadeniz) kutu fiyatı 130,00-160,00 TL arasında

Hamsi (karışık) kutu 90,00 - 110,00 TL arasında

İstavrit kutu fiyatı 250,00-300 TL arasında

Levrek kilo fiyatı 18,00 TL

Lüfer adet fiyatı 35,00-45,00 TL arasında

Palamut (4'lü) 90,00 -100,00 TL arasında

Sardalye kutu fiyatı 70,00 - 80,00 TL arasında

 

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 10:03
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  6. İstanbul'da palamut ne kadar

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