Hamsi kilosu ne kadar? Güncel balık fiyatları
Hamsinin kilosu kaç lira? | 1 Eylül'de balık av yasağı bitti. Yasağın ardından tezgahlar palamutla dolup taştı. Vatandaşların özlemle beklediği hamside son günlerde bollaştı. Peki, hamsinin kilosu ne kadar? | Hamsi güncel fiyat | Hamsinin fiyatı ne kadar oldu?
Güncel hamsi fiyatları | 1 Eylül'de balık av yasağı bitti. Eylül ve ekim aylarında tezgahlarda palamut bolluğu yaşandı. Palamut balığının adeti 12-15 liraya kadar düştü. Hamsi ise azlığı sebebiyle 35-40 liraya satıldı. Peki, güncel hamsi fiyatı ne kadar?
Hamsi kilosu ne kadar? Güncel balık fiyatları
Son dönemde hamsi bollaştı. Tezgahlar hamsi ile dolup taşmaya başlayınca fiyatlarda düşmeye başladı. Vatandaşlar hamsinin kilosunu 20-25 liraya satın alabiliyor.
Edirne Balık Pazarı esnafından Hamza Köksoy, "Fiyatı 25 liraya düştü. Havaların soğumasıyla inşallah daha da düşecek. Sezon başında 35-40 liraya sattığımız günler oldu. Şimdi vatandaş da memnun, biz de memnunuz" dedi.