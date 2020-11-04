Güncel hamsi fiyatları | 1 Eylül'de balık av yasağı bitti. Eylül ve ekim aylarında tezgahlarda palamut bolluğu yaşandı. Palamut balığının adeti 12-15 liraya kadar düştü. Hamsi ise azlığı sebebiyle 35-40 liraya satıldı. Peki, güncel hamsi fiyatı ne kadar?

Hamsi kilosu ne kadar? Güncel balık fiyatları

Son dönemde hamsi bollaştı. Tezgahlar hamsi ile dolup taşmaya başlayınca fiyatlarda düşmeye başladı. Vatandaşlar hamsinin kilosunu 20-25 liraya satın alabiliyor.

Edirne Balık Pazarı esnafından Hamza Köksoy, "Fiyatı 25 liraya düştü. Havaların soğumasıyla inşallah daha da düşecek. Sezon başında 35-40 liraya sattığımız günler oldu. Şimdi vatandaş da memnun, biz de memnunuz" dedi.

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