THY- Noukşot
0553 313 94 23

Hamsi iki ayda 1.6 milyon dolar kazandırdı

Palamuttan sonra gözlerin çevrildiği hamsinin ihracatıyla 1 milyon 693 bin 733 dolar elde edildi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:09
Hamsi iki ayda 1.6 milyon dolar kazandırdı

Türkiye’den 1 Eylül-1 Kasım döneminde 16 ülkeye 1 milyon 693 bin 733 dolarlık hamsi ihraç edildi. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, av sezonunun iki aylık döneminde 342 ton hamsi ihraç edilerek karşılığında 1 milyon 693 bin 733 dolar gelir sağlandı. Türkiye’den geçen yılın aynı döneminde 249 ton hamsi ihracatından 1 milyon 278 bin 639 dolar gelir elde edilmişti. Söz konusu dönemde yapılan ihracatta miktar bazında yüzde 37,34, değerde ise yüzde 32,46 artış yaşandı. Hamsi ihracatında 542 bin 28 dolarla Fransa ilk sırayı alırken, bu ülkeyi 528 bin 216 dolarla Belçika, 291 bin 387 dolarla ABD izledi.

“Hamsi ihracatı başladı”

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, hamsi ihracatında sezonun iki aylık döneminde artış yaşadığına dikkati çekerek, “Hamsi tam olarak denizlerde kendini hissettirmese dahi ihracatı hızlı başladı” diye konuştu.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 11:09
  1. hamsi
  2. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB)
  3. DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan
  4. hamsi ihracatı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeditepe Üniversitesi "Ulusal Yazılım Mimarisi Konferansı"nı düzenleyecek
    1. Yeditepe Üniversitesi "Ulusal Yazılım..
    2. FETÖ’cü Enes Kanter'e büyük darbe!
    3. Rusya'nın el koyduğu Ukrayna gemileri,..
    4. Erozyonla kaybedilen toprak miktarı..
    5. Dünya şampiyonu Yasemin Adar'dan fair..
    6. Binicilik ile cimnastik, Türkiye'de de..
    7. Doktora öğrencisi itiraf etti: Ben..
    8. Elazığ'da sahte içki operasyonu
    9. İstanbul'da askeri helikopter düştü
    10. Nostaljik çizgili pijamaları yaşatan..
    11. Milli antrenör çiftten Bitlis'te..
    12. Taş değirmenden çıkan zeytinyağına..
    13. İstanbul'da askeri helikopter düştü
    14. Reyhanlı saldırısının planlayıcısına..
    15. Didim'deki Apollon Tapınağı'nda oluşan..
    16. Multinet Up ayrıcalıkları Zorlu..
    17. İstanbul Sancaktepe'de askeri..
    18. "İsrail özel kuvvetleri resmi sınır..
    19. Kaşıkçı'nın cesedi Yalova'da aranıyor
    20. Seramik sanatında "fosfor" etkisi
    İşte partilerin son oy oranları!
    İşte partilerin son oy oranları!
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor