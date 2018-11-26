Hamsi iki ayda 1.6 milyon dolar kazandırdı

Türkiye’den 1 Eylül-1 Kasım döneminde 16 ülkeye 1 milyon 693 bin 733 dolarlık hamsi ihraç edildi. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, av sezonunun iki aylık döneminde 342 ton hamsi ihraç edilerek karşılığında 1 milyon 693 bin 733 dolar gelir sağlandı. Türkiye’den geçen yılın aynı döneminde 249 ton hamsi ihracatından 1 milyon 278 bin 639 dolar gelir elde edilmişti. Söz konusu dönemde yapılan ihracatta miktar bazında yüzde 37,34, değerde ise yüzde 32,46 artış yaşandı. Hamsi ihracatında 542 bin 28 dolarla Fransa ilk sırayı alırken, bu ülkeyi 528 bin 216 dolarla Belçika, 291 bin 387 dolarla ABD izledi.

“Hamsi ihracatı başladı”

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, hamsi ihracatında sezonun iki aylık döneminde artış yaşadığına dikkati çekerek, “Hamsi tam olarak denizlerde kendini hissettirmese dahi ihracatı hızlı başladı” diye konuştu.