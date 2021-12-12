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Yaşam Hamsi Festivali'nde 3 bin kişiye 2 ton hamsi dağıtıldı
Yaşam

Hamsi Festivali'nde 3 bin kişiye 2 ton hamsi dağıtıldı

Bolu’da Abant Tabiat Parkı’nda düzenlenen hamsi festivalinde 3 bin kişiye 2 ton hamsi dağıtıldı. Horonların tepildiği festivale katılanlar hamsi yiyebilmek için metrelerce kuyruk oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 19:06:00 - 2021-12-12 19:09:39
Hamsi Festivali'nde 3 bin kişiye 2 ton hamsi dağıtıldı

Bolu’nun gözde turizm merkezi Abant Tabiat Parkı’nda Üniversiteli Trabzonsporlular Birliği tarafından geleneksel olarak yapılan hamsi festivalinin 11’incisi gerçekleştirildi. Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde eğitim gören Trabzonspor taraftarı yaklaşık 3 bin kişinin bir araya geldiği festivalde 2 ton hamsi pişirilerek katılımcılara dağıtıldı. Soğuk havaya rağmen katılımın yüksek olduğu etkinlikte, öğrenciler horon teperek eğlendi.

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Organizasyonu düzenleyenlerden Furkan Kaba, “Bu yıl 11’incisi düzenleniyor. Toplamda 15 şehirden 40 üniversitenin katılımıyla gerçekleşiyor. Her yılki gibi çok coşkulu geçiyor. 3 bin kişiye toplamda 2 ton hamsi dağıtıldı. Karadenizli sanatçılarımız geliyor. Yöresel etkinliklerimiz oluyor. Festivali meşale gösterisiyle tamamlayacağız. Herkes memnun, biz de memnunuz” dedi.

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