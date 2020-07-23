  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Spor

"Hamle yap hareketsiz kalma" çevrim içi satranç turnuvasının il elemeleri yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-23 09:28:31 -
"Hamle yap hareketsiz kalma" çevrim içi satranç turnuvasının il elemeleri yapıldı

ANKARA (AA) - "Hamle Yap Hareketsiz Kalma" sloganıyla, 7-18 yaş grubuna yönelik düzenlenecek çevrim içi satranç turnuvalarının ilk il elemeleri yapıldı.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ortaklığında düzenlenecek turnuvanın, 13-18 yaş kategorisi il elemeleri 750 çocuğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü(ÇHGM) bünyesindeki bakım altında bulunan çocukların katılım göstereceği turnuva öncesinde, çocuklara "www.eba.gov.tr" ve "www.tsf.org.tr" internet sitelerinden çevrim içi eğitim verildi, yaş gruplarına özel konular işlendi ve sorular çözüldü.

Her ilden ilk üçe giren sporcular, 28 Temmuz Salı günü, “Türkiye Finali On-line Satranç Turnuvası”nda şampiyonluk mücadelesi verecek.

Turnuvanın 7-12 yaş kategorisindeki elemelerinin ise eylül ayı içerisinde yapılması planlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı