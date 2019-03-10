Hamit Tuna vatandaşlara seslendi

Cumhur İttifakı MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, 24 yıllık siyasi,15 yıllık belediyecilik tecrübesi bulunduğunu belirterek, "Bu şehri doğru planlayıp, büyük düşünüp güçlü Mersin özelliğine kavuşturabiliriz" dedi.

Tuna, seçim çalışmaları kapsamında Erdemli ve Silifke’de bazı açılışlara katıldı, vatandaşlarla bir araya geldi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan’ın da katıldığı Silifke ziyaretinde Kabasakallı girişinde coşkuyla karşılanan Tuna, konvoy eşliğinde şehir turu atarak hemşehrilerini selamladı.

Tuna, Silifke Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnaf ziyaretlerinin ardından Göksu Mahallesi’ndeki seçim ofisinin önünde düzenlenen açık hava toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

Konuşmasına, "Olduğumuz yeri çizip, yeni ufukları, yeni hedefleri kendimize ütopya olarak kabul edip, ona koşan bir anlayışa sahibiz" diyerek başlayan Tuna, "Dinamik bir yapımız var. 24 yıllık siyasi,15 yıllık belediyecilik tecrübemiz var. Millet ortalaması hayatımızla kibre asla bürünmeyiz. Sırça köşklerden belediyecilik asla yapmadık ve yapmayız da" diye konuştu.

İlçe belediyelerin imkanını sol elin gücüne benzeten Tuna, "Hem ekonomik hem yasal anlamda yüzde 30 yetkiye sahiptir. Bir de güçlü kol var. Sağ kol büyükşehir. Yüzde 70 ekonomi ve yüzde 70 yasaların olduğu yer. Silifke’de inşallah Mücahit Aktan, büyükşehirde şahsım Hamit Tuna’ya iki elinizi de verin, belediyecilik nasıl yapılır sizlere gösterelim. Her şey de mütevaziyiz ama projecilik konusunda asla değiliz. Kıt imkanlarla Toroslar’da neler yaptığımızı biliyorsunuz. Bu dönemde Cumhur İttifakının Büyükşehir Belediye Başkan Adayıyız. Arkamızda Bakanımız Lütfi Elvan var. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı oldu kendisi. Biz proje hazırlayacağız ve Elvan’a sunacağız. İşimizin bürokrasi kısmındaki hızlanmasını ve dinamik yapıya kavuşmasını sağlayacağız. Kim kazanacak Silifke ve Mersin kazanacak. Uluslararası hava alanımız bitiyor. Liman ve demir yolu var. Otoban var ve inşallah Taşucu’na kadar gelecek. Ulaşımın bütün unsurlarının iç içe girdiği bir şehir. Bu şehri doğru planlayıp, büyük düşünüp güçlü Mersin özelliğine kavuşturabiliriz" ifadelerini kullandı.

Elvan’da konuşmasında, seçimlerin önemini anlatarak Cumhur İttifakına destek istedi.

Tuna, Erdemli ziyaretinde ise Kargıpınarı Mahallesi’ndeki seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.

“Hep birlikte yaşayan ve yaşatan bir Mersin olacağız”

Seçim otobüsünün üzerinden coşkulu kalabalığa hitap eden Tuna, Mersin’i tarım, sanayi, lojistik, turizm, sanat ve spor alanında daha da büyüteceklerini belirterek, "Üreten ekonomimizi daha da geliştireceğiz. Bilgi teknolojisi ile üreten gençlerimizin önünü açacağız. Sanata ve sanatçıya değer veren bir kent yapacağız. Bu kent aynı zamanda spor kenti. 2013 Akdeniz Oyunları’nda kalma tesisler ile Toroslar Belediyesi olarak yaptığımız tesislerimiz ve ilçe ölçeğinde yapacağımız tesislerle nasıl Antalya futbol takımlarının bir kamp merkezi ise bu kenti de kamp merkezi yapacağız inşallah. Mersin İdmanyurdu’nu adım adım süper lige çıkartmak için lig atlaması yapacağız. Sporun içinden gelen ve sporun alt yapısına değer veren bir belediye başkanıyım. Kentimizle ilgili özlemlerimiz ve hayallerimiz var. Hep birlikte yaşayan ve yaşatan bir Mersin olacağız. Yunus’un dediği gibi birleşirsek tok oluruz, ayrışırsak yok oluruz. Hacı Bektaş-ı Veli Hazretlerinin ifade ettiği gibi bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ve 13 ilçemizde Cumhur İttifakı adaylarımızı ve büyükşehiri hep birlikte zafere taşıyacağız” şeklinde konuştu.