  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP’li belediyenin çözümü yok! İzmir’de tehlike kapıya dayandı

Türkiye'deki otomobil satışında devasa artış! İşte rakamlar

Nereden nereye! Teröristlerin cirit attığı yere bir de şimdi bakın

İstanbul’da dizi setinde silahlı saldırı! Ünlü oyuncunun kafasına sıktılar

İslam Memiş yatırımcıya bu kez kötü haberi verdi! Hükümet ortadan kaldırmadı, öteledi

Telsizlere yansıdı! PKK elebaşlarının yeni talımatı ifşa oldu

Otomotivde 40 milyar Euro'luk ATR International'a Türk damgası!

Yediği haltlar saymakla bitmiyor! Böyle hakime olmaz olsun

İsrail’i korku sardı! Husiler o gemiyi batırdı, dünyaya bu mesajı verdi: Daha büyüğü gelecek

İngilizler şaştı kaldı! Batılı ülkelerin arkasına bile bakmadan kaçtığı ülkeye Türkler para yatırmaya başladı
Spor Hamit Altıntop göreve devam edecek mi?
Spor

Hamit Altıntop göreve devam edecek mi?

Yeniakit Publisher
2024-06-20 15:36:00 -
Hamit Altıntop göreve devam edecek mi?

Özellikle, “Türk futbolunun bana ihtiyacı var” benzeri sözleriyle gündeme gelen Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, 18 Temmuz’dan sonra göreve devam edip etmeyeceğine karar vereceğini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, EURO 2024 F Grubu'nda Portekiz ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nın Almanya kampında Anadolu Ajansı'nın sorularını cevapladı.

Altıntop, sözlerine şöyle başladı:

Turnuvaya baktığınızda, maçlar hep ortada gidiyor. 1-2 pozisyon fark yaratıyor. Bizde de öyle oldu. Bizim için en önemli şey takım olabilmek.

Gürcistan maçı hakkında konuşan Hamit Altıntop, şunları dedi:

Gürcistan maçının zorlu olacağını biliyorduk ama biz de Türkiye'yiz, ayakta kaldık. Gürcistan'ın gösterdiği reaksiyona, reaksiyon göstermemiz kıymetli oldu. Hedefimiz maçı kazanmaktı. Çok iyi bir başlangıç oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Arda Güler'le ilgili görüşlerini paylaşan Altıntop şu ifadeleri kullandı:

Real Madrid, Arda Güler'e yatırım yaptı. Kulüp benimle de istişare etti. 6 yıllık bir sözleşme imzaladı. 6 yıl ne demek? 'Biz, sana ve senin yeteneğine inanıyoruz' demek. Arda, bugün olmasa da yarın kesinlikle o formayı kapacaktır. Toni Kroos'un yerini alabilecek veya ondan daha iyi işler yapabilecek bir potansiyele sahip.

Semih Kılıçsoy hakkında da konuşan Altıntop, şu sözleri sarf etti:

Semih Kılıçsoy burada olmaktan mutsuz değil, oynamamasından mutsuz. Her oyuncu, süre alamadığında öyle olur. Semih'in 19 yaşında olduğunu unutmayalım. İnşallah süre de alacak, gollerini de atacak. Daha onun çok uzun bir yolu var. Ama idmanda olsun, arkadaşlarıyla olsun enerjisi gayet iyi. Onunla özel ilgileniyoruz da diyebiliriz.

İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci'nin sağlık durumuyla ilgili Hamit Altıntop, şu bilgilendirmeyi yaptı:

İsmail Yüksek'in sakatlıktan sonra burada olması çok kıymetli. Elemelerdeki performansı bizi buralara getirdi diyebiliriz. Hiçbir şekilde riske etmemeliyiz. En iyi şekilde hazırlıyoruz. İnanılmaz motive. Takımla idmanlara çıkıyor, aslında birkaç dakika da olsa süre alma ihtimali var. İrfan Can Kahveci'nin koşulara başlaması, çok önemliydi. Gelecek günlerde topla çalışmalara da başlayacaktır. Grup maçlarında olmasa da inşallah sonraki maçlarda süre alabilir.

Hamit Altıntop son olarak şu açıklamayı yaptı:

18 Temmuz'da bir seçim olacak. Devam eder miyim etmez miyim, bazı şeylere karar vermem gerekecek. Turnuvadan sonra değerlendiririz.

Hamit Altıntop'tan Stefan Kuntz sorusuna sert tepki
Hamit Altıntop'tan Stefan Kuntz sorusuna sert tepki

Spor

Hamit Altıntop'tan Stefan Kuntz sorusuna sert tepki

Hamit Altıntop neyin peşinde? Bu kadar yetki fazla... Alman ismi getirme kararı aldı
Hamit Altıntop neyin peşinde? Bu kadar yetki fazla... Alman ismi getirme kararı aldı

Spor

Hamit Altıntop neyin peşinde? Bu kadar yetki fazla... Alman ismi getirme kararı aldı

Hamit Altıntop en sonunda konuştu!
Hamit Altıntop en sonunda konuştu!

Spor

Hamit Altıntop en sonunda konuştu!

Hamit Altıntop'tan Türk halkı için çileden çıkaran sözler! Tepki üstüne tepki yağdı
Hamit Altıntop'tan Türk halkı için çileden çıkaran sözler! Tepki üstüne tepki yağdı

Spor

Hamit Altıntop'tan Türk halkı için çileden çıkaran sözler! Tepki üstüne tepki yağdı

Kuntz, Milli Takım kadrosunu Hamit Altıntop'a danışıyor muydu?
Kuntz, Milli Takım kadrosunu Hamit Altıntop'a danışıyor muydu?

Spor

Kuntz, Milli Takım kadrosunu Hamit Altıntop'a danışıyor muydu?

Hamit Altıntop'tan olay itiraflar! İşte Semih Kılıçsoy gerçeği... Büyük şok yaşamışlardı!
Hamit Altıntop'tan olay itiraflar! İşte Semih Kılıçsoy gerçeği... Büyük şok yaşamışlardı!

Spor

Hamit Altıntop'tan olay itiraflar! İşte Semih Kılıçsoy gerçeği... Büyük şok yaşamışlardı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23