Hamit Altıntop göreve devam edecek mi?

Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, EURO 2024 F Grubu'nda Portekiz ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nın Almanya kampında Anadolu Ajansı'nın sorularını cevapladı.

Altıntop, sözlerine şöyle başladı:

Turnuvaya baktığınızda, maçlar hep ortada gidiyor. 1-2 pozisyon fark yaratıyor. Bizde de öyle oldu. Bizim için en önemli şey takım olabilmek.

Gürcistan maçı hakkında konuşan Hamit Altıntop, şunları dedi:

Gürcistan maçının zorlu olacağını biliyorduk ama biz de Türkiye'yiz, ayakta kaldık. Gürcistan'ın gösterdiği reaksiyona, reaksiyon göstermemiz kıymetli oldu. Hedefimiz maçı kazanmaktı. Çok iyi bir başlangıç oldu.

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Arda Güler'le ilgili görüşlerini paylaşan Altıntop şu ifadeleri kullandı:

Real Madrid, Arda Güler'e yatırım yaptı. Kulüp benimle de istişare etti. 6 yıllık bir sözleşme imzaladı. 6 yıl ne demek? 'Biz, sana ve senin yeteneğine inanıyoruz' demek. Arda, bugün olmasa da yarın kesinlikle o formayı kapacaktır. Toni Kroos'un yerini alabilecek veya ondan daha iyi işler yapabilecek bir potansiyele sahip.

Semih Kılıçsoy hakkında da konuşan Altıntop, şu sözleri sarf etti:

Semih Kılıçsoy burada olmaktan mutsuz değil, oynamamasından mutsuz. Her oyuncu, süre alamadığında öyle olur. Semih'in 19 yaşında olduğunu unutmayalım. İnşallah süre de alacak, gollerini de atacak. Daha onun çok uzun bir yolu var. Ama idmanda olsun, arkadaşlarıyla olsun enerjisi gayet iyi. Onunla özel ilgileniyoruz da diyebiliriz.

İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci'nin sağlık durumuyla ilgili Hamit Altıntop, şu bilgilendirmeyi yaptı:

İsmail Yüksek'in sakatlıktan sonra burada olması çok kıymetli. Elemelerdeki performansı bizi buralara getirdi diyebiliriz. Hiçbir şekilde riske etmemeliyiz. En iyi şekilde hazırlıyoruz. İnanılmaz motive. Takımla idmanlara çıkıyor, aslında birkaç dakika da olsa süre alma ihtimali var. İrfan Can Kahveci'nin koşulara başlaması, çok önemliydi. Gelecek günlerde topla çalışmalara da başlayacaktır. Grup maçlarında olmasa da inşallah sonraki maçlarda süre alabilir.

Hamit Altıntop son olarak şu açıklamayı yaptı:

18 Temmuz'da bir seçim olacak. Devam eder miyim etmez miyim, bazı şeylere karar vermem gerekecek. Turnuvadan sonra değerlendiririz.