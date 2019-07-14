0553 313 94 23

Hamilton evinde kazandı

- Formula 1'de sezonun 10. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sini kazanan Mercedes takımından Hamilton, yılın 7. birinciliğini elde etti

14 Temmuz 2019 Pazar 18:13
Hamilton evinde kazandı


ANKARA (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sini, Mercedes'in seyircisi önünde yarışan pilotu Lewis Hamilton kazandı.

Formula 1'de sezonun onuncu mücadelesi, İngiltere'nin Northamptonshire Kontluğu'ndaki Silverstone kasabasıyla aynı adı taşıyan 5,9 kilometre uzunluğundaki pistte 52 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa 2. cepten başlayan şampiyona lideri Lewis Hamilton, Antonio Giovinazzi'nin (Alfa Romeo-Ferrari) 20. turdaki kazası nedeniyle piste giren güvenlik aracını fırsata çevirdi.

"Pit stop"lar sonrası takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın önünde lider olarak piste dönen Hamilton, kalan bölümde yarışı kontrol altında tuttu ve sezonun 7, kariyerinin 80. birinciliğine ulaştı.

Hamilton'ın 24.9 saniye gerisindeki takım arkadaşı Bottas 2'nci, 30.1 saniye arkasındaki Ferrari pilotu Charles Leclerc ise 3. oldu.

Ferrari sürücüsü Sebastian Vettel, 37. turda yaşanan 3'üncülük mücadelesi sırasında Red Bull-Honda'dan Max Verstappen'e arkadan çarptı. Ön kanadını değiştirmek zorunda kalan ve 10 saniye cezası alan Vettel, yarışı 16. sırada bitirdi. Verstappen de 5. sırayı aldı.

Bu sonuçla puanını 223'e çıkaran Hamilton, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Büyük Britanyalı sürücüyü, 184 puanla Bottas ve 136 puanla Verstappen takip etti.

Sezonun 11. yarışı Almanya Grand Prix'si, 28 Temmuz'da yapılacak.

Yarışta puan alan sürücüler ile pilotlar ve takımlar klasmanı şöyle:

- İlk 10

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Valtteri Bottas (Mercedes)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Pierre Gasly (Red Bull-Honda)

5. Max Verstappen (Red Bull-Honda)

6. Carlos Sainz (McLaren-Renault)

7. Daniel Ricciardo (Renault)

8. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari)

9. Daniil Kvyat (Toro Rosso-Honda)

10. Nico Hulkenberg (Renault)


- Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 223 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 184

3. Max Verstappen (Hollanda): 136

4. Sebastian Vettel (Almanya): 123

5. Charles Leclerc (Monaco): 120


- Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 407 puan

2. Ferrari: 243

3. Red Bull: 191

4. McLaren: 60

5. Renault: 39

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 18:13
  1. Büyük Britanya
  2. Formula 1
  3. Lewis Hamilton
  4. otomobil sporları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa'da rahvan atlar yarıştı
    1. Bursa'da rahvan atlar yarıştı
    2. Yüksekova’dan Irak sınırına taarruz..
    3. ABD askeri gemisi Çanakkale..
    4. Servis otobüsüne çarpan bisiklet..
    5. Hamilton evinde kazandı
    6. Hong Kong’da protestocular banliyöye..
    7. Lastiği patlayan tırdan atladı, yaralı..
    8. Motosiklet gürültüsü kavgası cinayetle..
    9. Jandarmadan kaçak sigaraya geçit yok
    10. Diyarbakır’da anız yangınları devam..
    11. GÜNCELLEME - Bitlis'teki cinsel taciz..
    12. Evkur Yeni Malatyaspor’da Hadebe..
    13. Adanaspor'un Bolu kampı
    14. HDP'li belediyenin cami yapımını..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan, medya..
    16. Hakkari'de özel güvenlik bölgesi..
    17. Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan, medya..
    19. CHP İl Başkanı Çankır, “Her türlü..
    20. 15 Temmuz şehidinin babasından..
    21. AK Parti'den, dikkat çeken Ali babacan..
    22. İş adamı Karael’den 15 Temmuz mesajı
    23. Antalya'da günlük ziyaretçi sayısında..
    24. Alzaymır hastasını bulmak için 60 kişi..
    25. İçişleri Bakanlığı Hakkari’de 3..
    26. 23 Yaş Altı Ampute Milli Takımı,..
    27. Emirhan Civelek Kayserispor’da
    28. Büyükbaşlar huzur ve güven..
    29. Sporcuları taşıyan minibüsle otomobil..
    30. Engelli rekortmen dalgıçtan su altında..
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Doğu Akdeniz'de neler oluyor?
    Doğu Akdeniz'de neler oluyor?
    Şevket Eygi'ye son görev
    Şevket Eygi'ye son görev
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Ve 6284 delindi!
    Ve 6284 delindi!