Hamileyken diş çekilir mi?

Anne adaylarının dişleri ağrıdığında panik yapmalarına gerek yoktur. İlerleyen tıp yöntemleri bu noktada da pekçok çareler üretmiştir. Gebeliğiniz sırasında dişleriniz ağrımaya başladıysa yapmanız gereken ilk şey, bir diş hekimine başvurmak olmalıdır. Diş hekimine hamile olduğunuzu bildirmelisiniz. Hamileliğinizin kaçıncı ayında olduğunu ve bebeğin sağlık durumu da hekimizin bilgisi dahilinde olmalıdır. Diş hekiminizin sizin için en uygun yöntemi önerecektir.

Gebeliğiniz de diş ağrılarınız olduysa, ağrı kesici kullanmamalısınız. Doktorunuzun önerdiği ilaçları kullanmalısınız. Bilinçsizce kullandığınız ağrı kesiciler bebeğinizde geri dönüşü olmayan zararlara neden olabilir. Diş ağrılarının geçmesi için bazı durumlarda antibiyotik tedavisi uygulanabilir. Kullandığınız antibiyotik muhakkak doktor kontrolünde olmalıdır. Aksi halde dişlerde kalıcı lekelere maruz kalabilirsiniz.

Gebelik sürecinde bebeğinizin gelişim evrelerine bağlı olarak, diş hekiminiz sizin için uygun yöntemi bulacaktır. İlk 3 aylık gebelik döneminde, bebeğinizin gelişme evresi için oldukça önem arz etmektedir. Diş hekimleri çok fazla ağrı olmadığı sürece bu ilk 3 aylık dönemde tedavi önermezler. Gebelik sırasında diş ve diş eti rahatsızlıklarına bağlı olarak düşük yapma ihtimalleri olabilmektedir.

Bu nedenle, anne ve bebek sağlığı için gebeliğin her döneminde olduğu gibi ilk 3 aylık zaman dilimi büyük önem arzeder. Gebelik sırasında bir sonraki dönem olan ikinci 3 aylık döneme geçildiğinde, diş tedavisi biraz daha kolaylaşabilir. 3 ile 6 aylık dönem de doğum sonrasına ertelenemeyecek olan diş tedavileri, diş çekimleri, dolgu ve kanal tedavileri gibi işlemler diş hekiminizin uygun görmesiyle yapılabilir.

Her ne kadar hamilelik sürecinde diş tedavileri tehlikeli olarak görülsede 3 ile 6 aylık dönem, diş tedavileri için en uygun dönem olarak görülmektedir. Gebeliğin son evresi olan 6 ile 9 aylık süreç de tıpkı ilk 3 aylık dönem gibi tehlikeli olabilir. Bebeğin anne karnında büyümüş olması ve doğumun yaklaşmış olması nedeniyle, acil olmayan durumlarda diş tedavisi yapılmamalıdır.

Nasılkolay.com'dan alımıştır.