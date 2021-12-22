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Kadın - Aile Hamilelikte varis gelişimine dikkat
Kadın - Aile

Hamilelikte varis gelişimine dikkat

Gebelik sırasında açıklanamayan bacak şişmesi, bacakta hissedilen ağrı veya hassasiyet, bacağın şiş veya ağrıyan kısmında sıcaklık artışı, kırmızı veya rengi bozulmuş cilt semptomlarından yakınıyorsanız acil olarak doktorunuza danışın.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 09:52:00 -
Hamilelikte varis gelişimine dikkat

Medical Park Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Atilla Saraç, planlı bir gebelik öncesi mevcut varislerin tedavi edilmediği takdirde hamilelik sırasında daha da büyüyerek anne adayları için ciddi komplikasyonlara sebep olabileceği konusunda uyardı.

Hamilelik döneminde sık karşılaşılan ve endişe verici sağlık sorunlarından biri olan ağrılı varislere gebeliğin pelvis ve bacak damarları üzerindeki önemli hemodinamik etkilerinin sebebiyet verdiğini belirten Dr. Atilla Saraç, “Varisli damarlar, genellikle doğumdan 3-4 ay sonra küçülme veya kaybolma eğilimindedir ancak hamilelikten önce varisleri olan, çoğul gebelik yaşayan, ailesinde varis öyküsü geçmişine sahip, fazla kilolu veya uzun süre ayakta durma eğiliminde olan bazı kadınlar için varislerden kurtulmak pek de kolay olmayabilir” ifadelerini kullandı.

Hamilelik sırasında varis gelişimini tetikleyen üç ana neden olduğunu kaydeden Dr. Saraç, “Hamilelik sırasında vücut, bebeğin büyümesine yardımcı olmak için normalden daha fazla kan üretir. Bebek büyüdükçe rahmin yaptığı baskı arttığından damarlarda kan sıkışır ve varis meydana gelir. Hamilelik hormonları damarların duvarlarını yumuşatarak düzgün çalışmalarını zorlaştırır. Her durumda kan bacaklarda birikerek bacaklarda şişmeye ve varisli damarların oluşmasına sebep olur” şeklinde konuştu.

Potansiyel tehlike: Hamilelikte oluşan derin ven trombozu (DVT)

Derin ven trombozunun (DVT) tipik olarak bacaklarda olmak üzere derin damarlardaki kan pıhtılarının neden olduğu ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden ciddi bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çeken Dr. Atilla Saraç, “Herkes kan pıhtısı geliştirebilirken, hamile kadınlar daha meyillidir. Çünkü hamilelik hormonları kan akışının yavaşlamasına ve kanın daha fazla pıhtılaşmasına neden olur. Kan akışı yavaşladıkça, hücrelerin bazıları pıhtılaşarak DVT oluşturabilir. Gebelik sırasında açıklanamayan bacak şişmesi, bacakta hissedilen ağrı veya hassasiyet, bacağın şiş veya ağrıyan kısmında sıcaklık artışı, kırmızı veya rengi bozulmuş cilt semptomlarından yakınıyorsanız vücudunuzun verdiği sinyalleri dikkate alın ve acil olarak doktorunuza danışın” diye konuştu.

VenaBLOCK ile güvenli bölgede kalın
Dr. Atilla Saraç, VenaBLOCK prosedürünün varis tedavisinde en etkili ve yenilikçi yöntemlerden biri olduğunu vurgulayarak, “VenaBLOCK prosedürü anesteziye ihtiyaç duyulmadan dakikalar içerisinde ağrı, kesi ve dikiş izi olmaksızın varisi tamamen ortadan kaldıran, konforlu ve güvenli bir tedavi seçeneği sunuyor” açıklamasında bulundu.

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