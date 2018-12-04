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Hamilelikte sivilcelenmenin nedeni

Bazı hamilelerde gebelik sırasında hiç sivilce oluşmazken bazılarında sivilce oluşumunda artış olmaktadır. Peki hamilelikte sivilce neden olur?

04 Aralık 2018 Salı 20:48
Hamilelikte sivilcelenmenin nedeni

Nasıl ki ergenlik dönemlerinde yüzde oluşan sivilceler zaman ilerledikçe geçiyorsa aynı şekilde hamilelik sırasında da oluşan sivilceler hamilelik sonrasında sürmez ve yok olur fakat bu durum hamile kadınlarda hoş karşılanmaz.

Anne adaylarının sivilce şikayetleri çok rastlanan bir durumdur, hormonel değişiklikler sonucu yaşanan sivilce sıkıntısı doğumdan sonra geçer.

HAMİLELİKTE SİVİLCELENME NEDEN OLUR?

Hamilelik sırasında makyajdan uzak durun.

Teninize makyaj malzemelerin temas etmesini engelleyin.

Kızartma yemeklerinden, patates cipslerinden, mısır patlaklarından, yağlı besinlerden kaçının, yağsız ürünler tüketin.

Temizlik adına yüzünüzü dezenfekte edin

Aktarlardan alacağınız kükürtlü sabunlarla yüzünüzü en az günde 2 kez yıkayın.

Hali hazırda var olan sivilcelerinizle oynamayın, yeni oluşacak sivilcelerinizi sıkmayın.

 

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 20:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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