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Hamilelikte kilo alma korkusu | Pregoreksiya

Hamilelik dönemi, her duygunun içten yaşandığı, hislerin paylaşılamadığı bir o kadar da etrafınızla neşeyle birleştiğiniz bir dönem.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:58
Hamilelikte kilo alma korkusu | Pregoreksiya

Günümüzde hamilelerin sağlıkları açısından her detay düşünülüyor. En ufak ayrıntılara kadar düşünülen sistemler ve doğum süreçleriyle rahat oluyorlar. Peki ama hamilelik dönemindeki sağlık aşamasına dikkat ediyor musunuz? Progreksiya olabilir misiniz?

Progreksiya; "anoreksiya" ve "pregnant" kelimelerinin birleşimiyle türemiştir.

Hamilelik öncesinde kilo ya da psikolojik problemler yaşamış kişilerde, progreksiya bulunabilir. Hamileler, yediklerini geri çıkarma, aşırı egzersiz yapma, müsil ilacı kullanma, aşermeleri göz ardı etme gibi eğilimlerde bulunurlar. Kilo aldıklarında çirkin hissedeceklerini düşündükleri için fazla yemek yemezler. Düşük kalorili beslenir, diyet yapmaya devam ederler.

Peki her zayıf hamile, pregoreksiya mıdır?

hamilelikte kilo alma korkusu - pregoreksiya

Bu sorunun cevabı, kesinlikle hayır. Çünkü hamilelikte herkesin kilo alıp verme oranı, bünyesine göre değişkenlik gösterir. Normal bir gebelikte, kişinin 6 - 13 kilo alması mümkündür. Diğer durumlarda ise doktora başvurulması gerekir.

Progreksiya, ani yaşanan bir durum değildir. Daha önce büyük rahatsızlıklar geçirmiş olan kişilerde, yavaşça görülen bir evredir. Genelde hemen korkuya kapılmaya gerek yoktur. Dönemsel bir durum da olabilir. Dolayısıyla doktora danışılmadan, karar vermek pek de mümkün değildir. 

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:58
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