Hamilelikte fazla kilo idrar kaçırmayı tetikliyor

İSTANBUL (AA) - Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan, idrar kaçırma komplikasyonlarından mümkün olduğu kadar uzaklaşmak için hamilelikte kiloya dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

Prof. Dr. Tarcan, yaptığı yazılı açıklamada, hamile kişinin bedeninde hormonal değişikliklere bağlı olarak üriner sistemde de bazı değişiklikler yaşandığını aktardı.

Bunların başında böbreklerin idrar üretme kapasitesindeki yükselmenin ve hormonal değişikliğe bağlı olarak üriner sistemi oluşturan düz kaslarda gevşemeye yönelik bir değişimin meydana geldiğini belirten Tarcan, fetüsun büyüdükçe pelvisteki basının, mesane ve üreterlerin fizyolojisini etkilediğini anlattı.

Prof. Dr. Tufan Tarcan, "Hamilelikte bunlara bağlı olarak bazı ürolojik hastalıkları artmış olarak görüyoruz. Bunların başında da idrar yolu enfeksiyonu geliyor. Ayrıca fetüs tarafından engellenen böbrek ya da böbrekler, idrarı mesaneye iletemediği için hidronefroz adı verilen böbreklerde şişme ortaya çıkabiliyor. Ek olarak idrar tutmada problemler yaşanabiliyor." ifadelerini kullandı.

Çocukluk çağlarında idrar yolu enfeksiyonu geçirmiş olan kadınların hamilelik sırasında daha sık idrar yolu enfeksiyonu yaşadığını vurgulayan Tarcan, hamilelik sırasında saptanan her türlü idrar yolu enfeksiyonunun semptomatik olmasa dahi mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini bildirdi.

- "Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonu takibi çok önemli"

Prof. Dr. Tufan Tarcan, "İdrar yolu enfeksiyonu hamilede tedavi edilmez ise daha ciddi problemlere sebep olabilir. Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonu takibi çok önemli. Bir hamile kadının özgeçmişinde idrar yolu enfeksiyonu varsa, hamilelikte artan idrar yolu enfeksiyonuna özellikle dikkat etmesi gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.



Hamilelikte idrar sıklığının arttığını ve çocuğun basısına bağlı olarak pelvik taban üzerinde de gevşemeler görülebildiğini aktaran Tarcan, şu bilgileri verdi:

"Pelvik organ prolapsusu ve stres tipi idrar kaçırma durumlarını hamilelikte ve hamilelik sonrasında daha sık görüyoruz. Bunlardan korunmak için hastalarımıza tavsiyelerimizin başında aşırı kilo almamaları geliyor. Çünkü ne kadar kilo alırsa o kadar karın içi basıncı artıyor. Bu da pelvik taban üzerine zararlı etki gösteriyor. Dolayısıyla idrar kaçırma ve pelvik organ prolapsusu komplikasyonlarından mümkün olduğu kadar uzaklaşmak için hamilelikte kiloya dikkat edilmeli. Hamilelik sırasında görülen idrar kaçırmaların bir kısmı geçici oluyor ve hamilelik ortadan kaybolduktan sonra ortadan kalkabiliyor. Ama bir kısmı da kalıcı olabiliyor."