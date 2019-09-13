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Hamilelikte diş bakımı daha önemli

Diş Hekimi Mahmut Genç, hamilelikte diş bakımının önemli olduğunu söyledi.

13 Eylül 2019 Cuma 12:33
Hamilelikte diş bakımı daha önemli

Diş Hekimi Mahmut Genç, hamilelikte diş bakımının önemli olduğunu söyledi.


Diş Hekimi Mahmut Genç, “Hamilelik sırasında ağız ve diş sağlığında da bir çok değişiklik meydana gelmektedir. Bu nedenle hamilelikte ağız ve diş sağlığını korumak ekstra önem taşımaktadır. Bayanların en özel zamanları olan hamilelik döneminde vücutta birçok değişiklik meydana gelmektedir. Hormonal ve fiziksel değişikliklerin yanında psikolojik değişimler bu dönemde gerçekleşmektedir. Bu değişimler vücutta değişik etkiler oluşturmaktadır. Ağız ve diş çevresinde de bu değişimlerin etkilerini hissetmekteyiz. Hamilelik döneminde hormonal değişimler ve tükürük salgısındaki değişimler ağız florasında farklıklara sebep olmaktadır. Ağız kuruluğu ile diş çürükleri hızlı bir şekilde oluşmakta ve diş kayıplarına kadar gitmektedir. Hormonların değişimleri sebebi ile diş eti bölgesinde enfeksiyonlar gelişmektedir. Aşırı kusma ve mide bulantısı diş sert dokularında kayıplara, erozyonlara sebep olmaktadır” dedi.


Bu dönemde ağız ve diş sağlını korumak için normal zamanlardan daha fazla bakımı artırmak ve çürük ve enfeksiyonların oluşmasını engellemenin gerektiğini ifade eden Dt. Genç, “Diş fırçalama sıklığımızı artırmak ilk seçenektir. Diş macununa bulantı gelişen bireylerde kokusuz macun veya hiç macunsuz diş fırçalama işlemi yapılabilir. Ağız gargaraları ve diş ipleri ile fırçalayamadığımız yerler temizlenmeli ve çürük oluşumunun önüne geçilmelidir. Tedavi gerektiren tüm işlemler hamilelik döneminde de yapılabilir. Hamileliğin geçmesini beklemek diş kayıplarına sebep olabilmektedir.2. trimister diş tedavileri için en güvenli zamandır. 3 ve 6. aylar arasında tüm diş tedavileri güvenle yapılabilir. Bu dönem anne ve bebek için güvenli zamanlardır” açıklamalarda bulundu.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 12:33
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