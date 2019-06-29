Hamilelik döneminde kadınlar fiziksel ve psikolojik olarak birçok değişim yaşar. Özellikle gebeliğin etkisiyle değişen hormonel yapı kadınların yeni duruma uyum sağlamasını kimi zaman güçleştirir. Hamilelerin bazılarında ise sık sık akne sorunu yaşanır. Peki, gebelikte akne sorunu neden yaşanır? Akne tedavisi bebeğe zarar verir mi?

Hamilelikte akne sorunu neden yaşanır?

Gebeliğin özellikle ilk dönemlerinde hormonel seviyeler değişir. Cilt bu süreçte daha fazla yağ üretir. Ciltte biriken yağ ise akne yani sivilce sorununa yol açar.

Gebelikte akne tedavisi mümkün mü?

Bilindiği gibi akne ilaçları kullananların bir süre çocuk yapmayı düşünmemesi gerekiyor. Çünkü kullanılan ilaçlar doğum kusurlarına yol açabiliyor. Bu nedenle uzmanlar gebelik sürecinde akne tedavisini uygun görmüyor.

Akneyi önlemek mümkün mü?

9 ay boyunca akneli bir cilde sahip olmak istemiyorsanız; doğal tedavi yöntemlerini tercih edebilirsiniz. İlk aşamada yüzünüzü sık sık yağdan arındırmanız gerekiyor. Bunun için uygun bir cilt yıkama ürünüyle günde en az 2 kez cildinizi temizlemeniz gerekiyor. Yüzünüzü yıkadıktan sonra mutlaka yumuşak bir havlu ile cildinizi kurulamanız önemli. Akne sorunu ciltte yağ ve bakteri birikmesiyle meydana gelir. Cildinizi temizleyerek yağdan arındırsanız bile mikroplardan uzak durmanızda önemli. Bu nedenle elinizi sık sık yüzünüze sürmemeniz gerekiyor. Ayrıca cep telefonlarınızı yüzünüze yaklaştırmayın mümkünse kulaklık kullanın. Malum telefonlar bol miktarda bakteri taşır. Bakterilerden uzak kalmak için sık sık çarşaf ve yastık kılıflarınızı değiştirmeniz de önemli.

Doğal tedavi yöntemleri nelerdi?

Hamilelik döneminde tamamen doğal ürünlerle cildinizde meydana gelen aknelerle savaşabilirsiniz. İşte, akne ile savaşmanıza yardımcı olan doğal yöntemler:

Elma sirkesi

1 çay bardağı su

1 yemek kaşığı elma sirkesi

İki malzemeyi güzelce karıştırıp bir pamuk yardımıyla cildinize uygulayabilirsiniz.

Karbonat macunu

1 yemek kaşığı karbonat

1 yemek kaşığı su

Malzemeleri güzelce karıştırıp macun oluşturun. Bu macunu akneli bölgeye gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz.

Bal yöntemi

Yüzünüzü güzelce temizledikten sonra sorunlu bölgeye bal sürün. Bal en az 20 dakika cildinizde kaldıktan sonra yüzünüzü yeniden yıkayın.

Akne sorunu yaşarken mutlaka kaçınmanız gerekenler:

Akneyi kesinlikle sıkmayın, patlatmayın.

Gazlı ve kafeinli içeceklerden uzak durun.

Paketlenmiş ürünleri tüketmeyin.

Stresten uzak durmanız önemli.

Yüzünüze sık sık dokunmayın.

Çarşaf ve yastık kılıflarınızı sık sık değiştirin.

Uyumadan önce mutlaka makyajınızı temizleyin.