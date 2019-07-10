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Hamilelik döneminde yaşanan stres bebeği nasıl etkiler?

Anne adayının gebelik sürecini stresli bir şekilde geçirmesi bebeğin gelişimini çoğu zaman olumsuz etkiler. Peki, anne adayları stres yönetimi için neler yapmalı?

10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:37
Hamilelik döneminde yaşanan stres bebeği nasıl etkiler?

Bir kadın anne olacağını öğrenir öğrenmez, yaşamını değiştirmeye çalışır. Gebeler yiyeceklerinden, uyku düzenlerine kadar her şeye yeni bir düzen getirmeye çalışır. Bütün bunlar elbette bebeğin gelişimi için doğru davranışlardır. Ancak annenin öncelikle stresten uzak kalması gerekiyor. Günlük yaşantımızda sık sık stresli olaylarla karşılaşabiliriz. Bu doğal bir durum. Önemli olan anne adayının yaşadığı stresten hızlıca kurtulabiliyor olması.

Çalışmalar kanıtladı

Yapılan bilimsel çalışmalar gebelik sırasında kısa kısa yaşanan streslerin bebeğin gelişimini etkilemediğini ortaya koymuştur. Ancak uzun süreli stres bebeği tahmin ettiğinizden daha çok etkiler. Çalışmalarla, sürekli olarak stresli bir annenin karnında bulunan amniyon sıvısında stres hormonlarının arttığı tespit edilmiştir. Yoğun stres ayrıca bebeğin gelişimini olumsuz etkiler. Anne karnında yoğun stere maruz kalan çocukların dünyaya geldikten sonra bazı psikolojik sorunlar yaşamasının doğal olduğu belirtiliyor.

Hayatlarını etkiliyor

Psikolojik etkilerin yanı sıra stresli bir gebenin bebeğinin fiziksel gelişimi de sekteye uğrar. Gelişim geriliği gözlenebilmesinin yanı sıra stresli bir annenin çoğu daha öfkeli bir mizaca sahip olabilir. Ayrıca anne karnında yoğun strese maruz kalan çocukların gelecekte zihinsel sorunlar yaşamasının çok olası olduğu ifade ediliyor. Stresli bir hamilelik sonucu dünyaya gelen çocuklarda ayrıca kalp hastalıklarının temelinin de anne karnında atıldığı düşünülüyor.

Huzurlu gebelik, huzurlu bebekler

Hamileliği boyunca neşeli, stres seviyesi bir hayli az olan kadınların bebekleri doğumdan sonra annelerini daha az yorar. Çünkü bu bebekler anne karnında öfke ile değil neşeyle gelişmişlerdir.

Gebelikte stresle başa çıkmak için ne yapılır?

Başınıza ne gelirse gelsin yalnızca bebeğinize odaklanın. Sizi üzen şeylerle aranıza mesafe koyun. Kötü düşünceleri zihninizden uzaklaştırın.

Stresten uzak kalmak için hamilelik döneminde sağlıklı beslenmenin yanı sıra kaliteli uyku düzeni de bir hayli işinize yarayacaktır.

Stres yaşamanıza sebep olan konularda, sorunun kaynağı olarak gördüğünüz kişiyle konuşun. Böylelikle kafanızda kurmaktan vazgeçer, hızlıca sonuca ulaşırsınız.

Öfke kontrolü için gebeliğinizi olumsuz etkilemeyecek egzersizler yapın.

Ne yaparsanız yapın stres ve öfkeden kurtulamıyorsanız; en kısa zamanda bir uzmanla görüşmek hem bebek hem de sizin yararınıza olacaktır.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:37
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