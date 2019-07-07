Hamilelik döneminde anne adayı bebeğin sağlığı için yediği, içtiği her şeye özen göstermelidir. Bu önemli süreçte var ise kötü alışkanlıklar bırakılmalı, dengeli beslenme ve sporla bebeğin gelişimi desteklenmeli. Bu dönemde anne her aklına geleni değil bebeği için faydalı olanları tüketmelidir.

Hamilelik döneminde hangi gıdalar tüketilmemelidir?

Anne adayı salam, sosis, sucuk gibi işlenmiş çiğ etten uzak durmalıdır.

Hamilelikte kesinlikle çiğ yumurta içilmemelidir.

Pastörize edilmeyen süt ve peynir anne adayı tarafından tüketilmemeli.

Asitli içecekler ve paket gıdalar anne adaylarının kesinlikle ağızlarına sürmemeleri gerekenlerden.

Hamilelik döneminde günlük beslenme programı nasıl olmalı?

Hamilelik döneminde her besin grubundan mutlaka tüketilmelidir.

Protein

Protein bebeğin gelişimi için son derece kıymetlidir. Hamile bir kadın her gün üç porsiyon protein içeren yemeklerden tüketmelidir. Protein için; kırmızı et, tavuk, fasulye, fındık, fıstık, somon, peynir yiyebilirsiniz.

Kalsiyum

Bebeklerin kemik gelişimi için anne adayının her gün en az üç porsiyon kalsiyum içeren gıda tüketmesi gerekiyor. Bunun için; süt, yoğurt, peynir, yumurta, lahana tüketilebilir.

Folat

Folik asit bebeğin beyin yapısının gelişimi için son derece kıymetlidir. Doktorlar gebelik boyunca annenin folik asit takviyesi kullanmasını önerir. Bu ilaçların yanı sıra anne yedikleriyle de folik asit takviyesi almış olur. Hamilelik döneminde bir kadının günlük 600 ila 800 mikrogram folik asit alması gerekli. Bunun için anne adayı; fındık, kuru fasulye, yeşil mercimek, yumurta ve yeşil yapraklı sebzelerden tüketebilir.

Demir

Bebeğin sağlıklı gelişimi için anne adayının günde 27 miligram demir alması gerekiyor. Bunun için; yeşil yapraklı sebzeler, turunçgiller, tahıllar, yumurta, kırmızı etten birini tüketmesi gerekiyor.

Hamilelikte tüketilmemesi gereken 11 besin