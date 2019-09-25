Birçok kadının yaklaşan adet sancılarıyla ya da kanamalarıyla karıştırdığı hamilelik belirtilerini sizler için derledik. Hamilelik belirtileri nelerdir ve ne zaman başlar? Hamilelik testleri ne zaman yapılır? İşte detaylar...

Hamilelik belirtilerinin süresi kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Bazı anne adaylarında ilk haftalarda mide bulantısı ve göğüs ağrısı eşlik ederken, bazılarında ise 7.haftadan sonra belirtiler meydana gelebilir. Birçok anne adayı adet döneminin yaklaşmasıyla, vücudundaki değişikliklerin kaynağını bu duruma bağlar. Fakat ortalama adet döneminde yaşanan belirtiler, hamilelik döneminde de yaşanmaktadır.

Hamileliğin ilk belirtileri her kadının anlayacağı gibi adet döngüsünün gecikmesidir. Fakat bazı durumalrda bu gecikmeler de meydana gelmediği için anne adayı hamileliği fark edemez. Bunların yanı sıra adet kanamasından farklı kanamalar da meydana gelebilir.

Adet evresi yaklaştığı için göğüslerdeki ağrıyı birçok kadın hamilelik olarak adlandıramasa da, bu ağrı ve sancılar da hamileliğin bir belirtisidir.

Bir diğer hamilelik belirtisi de aşırı yorgunluk ve uykudur. Hormonların değişmesi ve vücudun bu duruma alışması uzun süreceği için ortalama 4 ay, kişiden lişiye değişen, halsizlikler yaşanabilir.

Adet gecikmesinden sonra dikkat çeken ve bilinen belirti ise mide bulantısıdır. Kişiden kişiye değişiklik gösterebileceği gibi, ilk haftalarda görülme olasılığı çok yüksetir. Bazı kişilerde 7.haftalarda da başlayabilir. Sıralamak gerekirse;

Mide bulantısı

Adet gecikmesi

Göğüs ve uçlarda ağrı, şişlik

Halsizlik, yorgunluk

Koku hassasiyeti

Sık idrara çıkma

Adet gecikmesinden 2 gün sonra kan testi ile en kesin sonuçları alabilirsiniz. Şüpheli bir durumla karşılaşıyorsanız adetin gecikmesinden 1-2 gün sonra hamilelik testlerine güvenebilirsiniz. Fakat çok az da olsa yanılma payı olduğu için, ilerleyen süreçlerde bir kere daha kontrol edilmesinde fayda olacaktır.