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Sağlık Hamileliğin kaçıncı haftasında korona aşısı yaptırılır?
Sağlık

Hamileliğin kaçıncı haftasında korona aşısı yaptırılır?

Gebeler korona aşısı olabilir mi? Koronavirüs salgınına karşı ülkemizde şimdiye kadar yaklaşık 113 milyon doz aşı yapıldı. Son dönemde vaka sayılarında bir artış gözleniyor. Bu sebeple gebeler, korona aşısı yaptırmalarının doğru olup olmadığını araştırıyor. Hamileliğin kaçıncı ayında korona aşısı yapılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-10-12 16:18:00 -
Hamileliğin kaçıncı haftasında korona aşısı yaptırılır?

2020 yılının mart ayından itibaren Türkiye, koronavirüse karşı büyük bir mücadele veriyor. Son dönemde ise vaka sayılarında bir artış gözleniyor. Uzmanlar, son dönemde pek çok gebenin koronavirüs sebebiyle hastanelere müracaat ettiğini belirtiyor. Peki, hamilelere korona aşısı yapılıyor mu?

Hamileliğin kaçıncı haftasında korona aşısı yaptırılır?

Koronavirüs aşısının uygulanacağı gruplara ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı Covid-19 rehberini güncelledi. Güncellemeye göre hamileliğin 3. ayından sonra korona aşısı uygulanabiliyor. Emzirme döneminde de annelerin aşı yaptırması tavsiye edildi.

Peki, hamileliğin 3. ayı kaçıncı haftayı ifade ediyor. Gebelikte 13.hafta sona erdiğinde üç aylık dönem sona ermiştir. 14. hafta ile 4. ay başlıyor. Gebeler aşı olmadan önce mutlaka hekimleriyle görüşmeliler.

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