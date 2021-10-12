2020 yılının mart ayından itibaren Türkiye, koronavirüse karşı büyük bir mücadele veriyor. Son dönemde ise vaka sayılarında bir artış gözleniyor. Uzmanlar, son dönemde pek çok gebenin koronavirüs sebebiyle hastanelere müracaat ettiğini belirtiyor. Peki, hamilelere korona aşısı yapılıyor mu?

Hamileliğin kaçıncı haftasında korona aşısı yaptırılır?

Koronavirüs aşısının uygulanacağı gruplara ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı Covid-19 rehberini güncelledi. Güncellemeye göre hamileliğin 3. ayından sonra korona aşısı uygulanabiliyor. Emzirme döneminde de annelerin aşı yaptırması tavsiye edildi.

Peki, hamileliğin 3. ayı kaçıncı haftayı ifade ediyor. Gebelikte 13.hafta sona erdiğinde üç aylık dönem sona ermiştir. 14. hafta ile 4. ay başlıyor. Gebeler aşı olmadan önce mutlaka hekimleriyle görüşmeliler.