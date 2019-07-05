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Hamilelerin kimyasallara maruz kalması otizim riskini artırıyor!

Günümüzde her 68 çocuktan biri otizm spektrumunda yer alıyor. Bu sayı giderek de artıyor. Tam olarak sebebi bilinemeyen otizmin, çevresel ve fiziksel faktörlerden etkilendiği açıklandı.

05 Temmuz 2019 Cuma 09:17
Hamilelerin kimyasallara maruz kalması otizim riskini artırıyor!

Hamilelikte annelerin temas ettiği, yediği ve maruz kaldığı her şeyin bebek üzerindeki etkisi yadsınamaz bir gerçek. Herkes tarfından bilinen bu bilgilerin ışığında, araştırma yapılarak, yeni bir bulgu keşfedildi. Hamilelikte kimyasallara maruz kalan annenin, çocuğunda farklı belirtiler meydana geldiği...

Amerika'da yapılan araştırmalara göre otizmin arttığı ve bu artışın genetik nedenlerden artamayacağını bildirirken; radyasyon, hazı gıdalar, şekerler, gdolu ve özellikle kimyasal çözüzü ürünlerin bebeği ciddi manada etkilediği ortaya çıktı. 

Kuru temizleme, gıda ambalajlama ürünleri, asfalt, metal, plastik, eczacılıkla ilgili kullanılan maddeler ağır etki eden kimyasalların başında geliyor. Bu maddelere maruz kalan annelerin çocuklarında otizm olma olasılığı ortalama 2 buçuk kat artıyor.

Solunarak vücuda girdiğinde ise bu maddeler, her iki cinsiyette de kısırlığa sebep oluyor.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 09:35
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