Hamile ve emzirenler öncelikli aşılama sırasında yer alıp almadıklarını merak ediyor. Son olarak aşılama randevusu kronik hastalıkları olanlara, 60 yaş üstü ve 60 yaş üstünün eşlerine aşı uygulanmaya başladı. Öncelikli kategoride olan gebeler ise aşı olup olamayacaklarını merak ediyor. Hamilelere Alman aşısı yapılır mı?

Hamilelere Alman aşısı yapılıyor mu? Hamileler korona aşısı olabiliyor mu?

Sağlık Bakanlığı "Covid-19 mRNA Aşısı Uygulama Kuralları" kılavuzu yayınladı. Kılavuzda hamilelik ve emzirme dönemiyle ilgili olarak, “Gebelikte mRNA aşısının (BNT162b2) uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. COVID-19’u ağır geçirme riski yüksek olan gebelere kendi istekleri halinde uygulanabilir. İlk trimesterde uygulanmaması tercih edilir. Emzirme döneminde mRNA aşısının (BNT162b2) uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. COVID-19’u ağır geçirme riski yüksek olan emziren kadınlara kendi istekleri halinde uygulanabilir” ifadeleri yer aldı.