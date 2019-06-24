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Hamileler yaz sıcaklarıyla nasıl başa çıkmalı?

Yaz mevsiminde hamilelerin sıcak havayla mücadele etmesi için bazı tedbirler alması gerekiyor. İşte, gebelerin işlerini kolaylaştıracak o öneriler…

24 Haziran 2019 Pazartesi 17:01
Hamileler yaz sıcaklarıyla nasıl başa çıkmalı?

Belki de bir kadın için en sıcak yaz günleri hamileliğine denk gelir... Çünkü anne adayı ağırlaşan vücudu ve hormonel değişikliklerin etkisiyle sıcaktan daha çok etkilenir. Hayatı boyunca sıcağı sevdiğini söyleyip, yaz günlerinde herkesten çok daha az terleyen bir kadın bile hamileliğine denk gelen sıcak günlerde bunalabilir. 

Önlemler almalı

Anne adaylarının yaşamlarını bir hayli güçleştiren bu mevsimle başa çıkmak içinse bazı yollar deneyebilirsiniz. Şayet çalışan bir anne adayı değilseniz; öğle saatinde mümkün olduğunca dışarı çıkmamalısınız. Dışarı çıkmanız gerekiyorsa yanınıza şapka, gözlük ve su almayı ihmal etmeyin.

Modaya değil mevsime uyun

Son senelerde gebe modası bir hayli gelişti. Bir zamanlar hamileler kendilerine kıyafet bulmakta zorlanırken şimdi neredeyse her markanın gebe reyonu var. Ancak bu ürünlerin çoğu bunaltıcı ve dar giysilerden oluşuyor. Özellikle sıcak yaz günlerinde gebelerin hafif kumaşlarla yapılan elbiseler giymeleri öneriliyor. Sıcağın etkisinden kurtulmak için açık renk elbiseler tercih etmek de önemli.

Su olmazsa olmazdır

Su gebelik döneminde anne adayının en çok tercih etmesi gereken içecek olmalı. Gazlı ve bol şekerli ürünler hem anneyi hem de bebeği olumsuz etkiler. Bu nedenle bol bol su içmek içinizi ferahlatacaktır. Elbette su zehirlenmesi yaşamak istemiyorsanız 3 litrenin üzerine fazlaca çıkmamanız da önemli.

Yelpaze

Ferahlamak için manuel ya da pilli yelpazeleri kullanmak bunaltıcı anlarda işinize fazlasıyla yarayacaktır. İmkanınız var ise hamilelik döneminde sık sık yüzmek de ferahlamanıza yardımcı olacaktır. Şayet böyle bir imkanınız yok ise duş alarak nefeslenmeye çalışın.

Yüzünüzü ıslatın

Emzik uçlu pet şişelerden bir tane edinmeniz işinizi kolaylaştıracaktır. Nasıl mı? Bunaldığınızda bu şişeyle yüzünüzü her yerde ıslatabilirsiniz. Şayet soğuğa karşı bir hassasiyetiniz yok ise birkaç buz kalıbıyla kollarınızı, boynuzu ovalayabilirsiniz.

Dinlenmek önemli

Sıcak havanın etkisiyle ödem sorunuyla daha sık karşılaşıyor olabilirsiniz. Bunun içinse fazla tuzdan kaçınmak kadar dinlenmek de önemli. Ayaklarınızın altına birkaç yastık koyarak günde en az 45 dakika dinlenebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 17:01
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