Hamileler ve bebekleri için en rahat mevsim kış

Fast-food ürünler, kızartılmış patatesler bebek için zehirli birtakım maddeler taşıdığından zararlıdır. Evde yapılan kızartmalar daha az ısıda yapıldığından zararlı değildir. Katkısız ve mevsiminde yetişen gıdalar tercih edilmeli.

Kış sebze ve meyveleri hem hamileler hem de gelişmekte olan bebekleri için bol mineral ve vitaminle dolu. Onun için kış anneleri daha şanslıdır denebilir. Ayrıca kışın hamilelik daha rahat geçiriliyor.

Mevsimlerle beslenme arasında büyük bir bağlantı var. İnsan sağlığı ve hastalıkları hava şartlarına, vücuda giren yiyecek ve içeceklere, kişinin yaşadığı ortama, hareketlilik durumuna, fiziki etkenlere, psikolojik durumuna, bazı dış etkenlere ve alışkanlıklarına bağlıdır. Kış sebze ve meyveleri gebeler için çok gerekli vitamin ve mineraller içermektedir. Dikkat çeken bir husus ise şayet yeterince ve dengeli beslenilirse, bu sebze ve meyvelerin diğer bir yararı da posalı gıdalar olması ve hızlı kilo alımını engellemesidir.

Kışın yetişen sebze ve meyveler anne adaylarının besin ihtiyacını bol bol karşılar.. Gebelik süresinde anne adayının, sadece günlük ihtiyacı kadar besin ve enerji alması yeterlidir. İlk aylarda kilo alamamak korkulacak bir durum değil.. Bulantı, kusma ve iştahsızlık kilo alımını ilk aylarda engelleyebilir fakat gebelik süresince ortalama 10-12 kg almak normal..

Bir hamilenin günlük protein ihtiyacı 20 gram.. Ek olarak 20 mgr demir, 500 mgr kalsiyum alması gerekir. Proteinler et, süt, peynir, yoğurt, yumurta, kuru baklagiller, fasulye, nohut, mercimek, barbunya vb. ile alınabilir.

Balık, en önemli proteinlerden biridir. Bebeğin zekâ gelişimi üzerinde olumlu etkisi olan omega 3 ve omega 6 yağ asitlerine sahiptir.

Kış mevsimi balık yönünden zengindir. Kalsiyum bebeğin 8. haftadan itibaren oluşan kemik ve dişleri için gereklidir ve gebelikte normalin iki katı kalsiyum almak gerekir. Kalsiyum, anneden bebeğe geçen yani sürekli kayba uğrayan bir elementtir ve karşılanması gerekir.

Et, yumurta, kuru baklagiller proteinden başka demir yüklüdür. Bebekte beyin, kas, diş ve kan yapımını sağlar. Gebelerde demir eksikliği halsizlik, yorgunluk, uykuya meyil, nefes darlığı, çarpıntı gibi şikâyetlere sebep olur. Demir eksikliğinde bebek gelişim bozukluğu, erken doğum, düşük ve ölü doğum yapma riski de vardır.

C vitamininden zengin sebze ve meyveler bağırsaktan demir emilimini hızlandırır. Süt, demir emilimini azalttığı için demir ilaçlarını sütle almamak gerekir.

Süt ve süt ürünleri proteinden başka içindeki kalsiyumla ve kemik, diş gelişimi ve büyüme açısından önemlidir.

Gebeler yiyeceklerden her türlü mineral ve vitaminleri alsalar da kalsiyum ve demir ilaç olarak da verilmelidir.

Soğuk havalarda ısınmak için giyilen sıkı, naylon, sentetik giysiler zararlıdır. Hava geçirme özelliği olmadığından terleme ve buna bağlı mantar enfeksiyonlarına sebep oldukları için giyilmemelidir. Kış aylarında yünlü, pamuklu, havalanabilir, yumuşak giysiler gerekir.