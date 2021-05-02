Koronavirüs salgınının noktalanması için toplumların büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Ülkemizde 2 Mayıs Pazar günü saat 17.00 itibariyle 23.044.228 kişi aşılandı. Özellikle gebeler koronavirüse yakalanmaları halinde bebeklerine hastalığın geçip geçmeyeceğini merak ediyor. Hamileler koronayı ağır mı geçiriyor?

Hamileler koronayı ağır mı geçiriyor? Anne karnındaki bebeğe korona geçer mi?

Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, hamilelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. İsmail Balık, “Hamilelik bazı viral enfeksiyonlarda tabloyu ağırlaştıran istemediğimiz bir faktör olarak ortaya çıkabiliyor. Bebek açısında çok fazla telaşlanmamak gerekiyor. Bebeğe geçme ihtimali şu an için gösterilmiş değil. Hamilelerin bu noktada çok dikkat etmeleri gerekiyor. En azından 3-5 kat fazla özenli davranmalarında yarar var" dedi.

Gebelerin mümkün olduğunca kalabalıklardan, aile toplantılarından, ev ziyaretlerinden uzak kalmaları gerektiğini belirtiyor.