  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kardeş ülke Pakistan'dan İran kararı
Adıyaman'da esnafa nakdi destek
Yüzde 22'ye kadar düşmüştü! Doluluk yüzde 100'e ulaştı
İnek, dağ yamacında mahsur kaldı, vinç çağrıldı
Sağlık Hamileler koronayı ağır mı geçiriyor? Anne karnındaki bebeğe korona geçer mi?
Sağlık

Hamileler koronayı ağır mı geçiriyor? Anne karnındaki bebeğe korona geçer mi?

Hamileler koronavirüsten nasıl korunabilir? Koronavirüs salgınında bir yandan aşılama çalışmaları bir yandan da salgınla mücadele devam ediyor. Ülkemizde 23 milyon dozu aşkın aşı yapıldı. Son dönemde alınan tam kapanma kararıyla birlikte vakalarda artış gözlenmeye başladı. Peki, hamileler koronavirüsü daha mı zor atlatıyor?

Yeniakit Publisher
2021-05-02 17:12:00 -
Hamileler koronayı ağır mı geçiriyor? Anne karnındaki bebeğe korona geçer mi?

Koronavirüs salgınının noktalanması için toplumların büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Ülkemizde 2 Mayıs Pazar günü saat 17.00 itibariyle 23.044.228 kişi aşılandı. Özellikle gebeler koronavirüse yakalanmaları halinde bebeklerine hastalığın geçip geçmeyeceğini merak ediyor. Hamileler koronayı ağır mı geçiriyor?

Hamileler koronayı ağır mı geçiriyor? Anne karnındaki bebeğe korona geçer mi?

Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, hamilelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. İsmail Balık, “Hamilelik bazı viral enfeksiyonlarda tabloyu ağırlaştıran istemediğimiz bir faktör olarak ortaya çıkabiliyor. Bebek açısında çok fazla telaşlanmamak gerekiyor. Bebeğe geçme ihtimali şu an için gösterilmiş değil. Hamilelerin bu noktada çok dikkat etmeleri gerekiyor. En azından 3-5 kat fazla özenli davranmalarında yarar var" dedi.

Gebelerin mümkün olduğunca kalabalıklardan, aile toplantılarından, ev ziyaretlerinden uzak kalmaları gerektiğini belirtiyor.

Aşı olanlar yasaklardan muaf mı olacak?
Aşı olanlar yasaklardan muaf mı olacak?

Sağlık

Aşı olanlar yasaklardan muaf mı olacak?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İtalyanlardan bomba itiraf: Afrika'yı Türkiye'ye kaptırdık
Gündem

İtalyanlardan bomba itiraf: Afrika'yı Türkiye'ye kaptırdık

İtalyan haber sitesi Inside Over, Türkiye'nin Afrika'da artan etkinliğine dair çarpıcı bir haber yayımladı. Haberde "İtalya'nın Afrika'yı Tü..
BioNTech CEO’su Uğur Şahin’in dudak uçuklatan serveti!
Yaşam

BioNTech CEO’su Uğur Şahin’in dudak uçuklatan serveti!

Dünyanın ilk etkili mRNA bazlı koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech firmasının CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin dünyanın en zengin insanları s..
Çin Büyükelçiliği'nden bomba ABD ve İsrail paylaşımı!
Dünya

Çin Büyükelçiliği'nden bomba ABD ve İsrail paylaşımı!

Çin'in Tokyo Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından ABD'yi "Müslüman ülkelerin kapısına ölüm götüren" şeklinde tasvir eden görseli paylaştı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay